Astronautas da Artemis II pousam no Oceano Pacífico

Os astronautas americanos Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, junto com seu companheiro canadense Jeremy Hansen, pousaram no mar diante da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (10), após uma viagem de ida e volta de dez dias ao redor da Lua.

Sua nave espacial Orion atravessou a atmosfera terrestre a mais de 38.000 km/h, com temperaturas superiores a 2.700 graus Celsius geradas pelo atrito, e amerissou sem problemas no Oceano Pacífico, utilizando grandes para-quedas.

Houston, Integrity aqui [apelido da nave]. Recebemos forte e claro", anunciou o comandante Wiseman após superar a fase mais perigosa de reentrada na atmosfera, a uma velocidade 30 vezes maior que a do som.

"Que viagem. Estamos estáveis", acrescentou, e informou que os quatro membros da tripulação estavam em boas condições.