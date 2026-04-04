Astronauta Jeremy Hansen descreve sua sensação de 'cair do céu'

O astronauta canadense integrante da missão Artemis II, Jeremy Hansen, contou, em uma videochamada neste sábado (4), que teve a sensação de "cair do céu", enquanto a nave Orion seguia sua trajetória complexa rumo à Lua.

Junto com os outros três astronautas da missão, Hansen superou, na manhã deste sábado, o ponto médio entre a Terra e a Lua, a mais de 241.000 quilômetros de casa.

Eles devem fazer o primeiro sobrevoo lunar tripulado em mais de meio século.

Durante as primeiras horas a bordo da nave Orion, Jeremy Hansen, ex-piloto de combate de 50 anos, que faz sua primeira viagem ao espaço, viu "coisas extraordinárias".

"Enquanto tirávamos um cochilo e acordamos, a Terra já estava tão longe", relatou o astronauta, ao lado de seus colegas americanos, Victor Glover e Reid Wiseman, durante uma sessão de perguntas e respostas organizada pela Agência Espacial Canadense (ASC).

Jeremy Hansen falou depois da injeção translunar, uma manobra de propulsão que leva a Orion a voar a menos de 200 quilômetros ao redor da Terra antes de seguir sua trajetória rumo à Lua.

"Tive a sensação de que estávamos caindo do céu para a Terra, e disse a Reid: 'Parece que vamos colidir com ela'", explicou o astronauta.

"É incrível. Na realidade, desviamos dela (...) Estava tão perto (...) Foi realmente fenomenal", acrescentou Hansen.

O astronauta, que se incorporou à ASC em 2009 após uma carreira como piloto de combate da Força Aérea Canadense, será o primeiro não americano a voar ao redor da Lua.

A próxima etapa da Orion, prevista para o quinto dia desta missão de dez dias, será entrar na esfera de influência lunar, onde a atração gravitacional da Lua supera a da Terra, segundo a Nasa.

Jeremy Hansen está impaciente para ver de perto a face oculta da Lua e observar "um eclipse do Sol atrás da Lua, o que vai ser realmente genial".

Consultado sobre os conselhos que daria às novas gerações, este pai de três filhos instou os mais jovens a "seguir suas paixões, mas também a compartilhar suas paixões com os demais".

"Para alcançar grandes coisas, como o que estamos fazendo nesta cápsula, viajar até a Lua, voar ao redor da Lua, é preciso ter uma grande equipe atrás da gente. E isso vale para todos nós em nossas vidas", declarou.