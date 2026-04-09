Associação britânica de proteção aos animais resgata 250 cães amontoados em uma casa

Uma associação britânica de proteção aos animais anunciou ter resgatado 250 cães amontoados em uma casa, uma descoberta impactante que levou internautas a acreditar que uma foto tirada no local havia sido gerada por inteligência artificial (IA).

Na imagem, dezenas de cachorros cruzados com poodle, em sua maioria de cor bege, amontoados em uma sala, levantam a cabeça em direção ao fotógrafo.

Os membros da associação RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) foram chamados pelos proprietários, que estavam "sobrecarregados".

"O número de cachorros e suas condições de vida se tornaram rapidamente incontroláveis devido a circunstâncias familiares particularmente difíceis", explicou a RSPCA em um comunicado.

A associação não deu detalhes sobre os proprietários, mas indicou que se tratava de pessoas "extremamente vulneráveis".

A foto dos cachorros "é tão impactante que a RSPCA foi obrigada a desmentir as acusações de que foi criada por IA", destacou a associação, na quarta-feira (8), em um comunicado.

Desde 2021, a RSPCA registrou um aumento de 70% nos incidentes relacionados com lares que abrigam 10, 20 ou até 100 animais na Inglaterra e no País de Gales.

"Os casos em que um grande número de animais é mantido no mesmo local podem estar relacionados com problemas de saúde mental ou com criadores que recorrem a práticas inapropriadas", de acordo com a associação.

"Mesmo pessoas que, a princípio, têm boas intenções, frequentemente veem a situação sair do controle", destacou.

A RSPCA resgatou 87 dos 250 cachorros, enquanto a associação Dogs Trust cuidará do restante.

Entre os cães, está o caso de Stevie e Sandy, para quem ainda estão buscando uma família temporária.Estes dois cachorros deverão permanecer juntos, já que Sandy é guia de Stevie, um Cocker Spaniel cego e surdo.