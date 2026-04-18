As maiores estreias da CinemaCon

Os estúdios de cinema se reuniram na CinemaCon, em Las Vegas, para apresentar uma prévia do que têm guardado para este ano.

Acompanhados por alguns dos maiores astros de Hollywood, como Tom Cruise, Zendaya, Timothée Chalamet, Chris Evans e Johnny Depp, e por cineastas como Steven Spielberg e James Cameron, os donos das salas de cinema assistiram nesta semana a imagens exclusivas dos filmes que prometem alavancar as bilheterias em 2026.

Seguem abaixo os destaques da convenção anual do setor:

- 'A Odisseia' -

A Universal Pictures ofereceu uma prévia de "A Odisseia", apresentada por seu diretor aclamado, Christopher Nolan. A maior parte do trailer mostrou uma versão da história do Cavalo de Troia, que os gregos usaram para entrar escondidos naquela cidade.

"A Odisseia é uma história que fascina gerações há 3.000 anos", disse Nolan. "Não é uma história, é a história", acrescentou o diretor, que foi ovacionado na convenção.

O cineasta contou que era um sonho antigo adaptar para os cinemas o clássico de Homero que narra o retorno perigoso de seu herói Odisseu à sua terra natal, Ítaca, após a Guerra de Troia.

Protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway e Tom Holland, a produção conta com um elenco estelar, que inclui Charlize Theron, Robert Pattinson e Zendaya.

- 'Dia D' -

O cineasta Steven Spielberg apresentou uma prévia de "Dia D", filme com o qual retorna ao gênero extraterrestre, que explorou pela primeira vez há quase meio século.

Spielberg contou que nunca havia visto um ovni, mas que filmou "Contatos Imediatos do Terceiro Grau" (1977) porque "era uma grande história". "Agora, fiz o Dia D com mais certeza de que há mais verdade do que ficção no filme."

O longa é estrelado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Eve Henson e Colman Domingo, entre outros. "Este filme é uma experiência, e tudo o que você precisa do começo ao fim é de um cinto de segurança", disse Spielberg.

- 'Vingadores: Doutor Destino' -

A Marvel revelou as primeiras imagens de "Vingadores: Doutor Destino", com o qual Robert Downey Jr. retorna ao Universo Cinematográfico Marvel, após a morte do "Homem de Ferro" em "Vingadores: Ultimato".

"Steve Rogers" (Chris Evans) aparece nos segundos finais, diante de "Thor" (Chris Hemsworth). Evans e Downey Jr. subiram ao palco do evento para apresentar o trailer do filme, juntamente com seus diretores: Joe e Anthony Russo.

"Eu disse que só voltaria se tivesse um motivo", lembrou Evans. "E em Doutor Destino existe um motivo verdadeiro, que esses heróis precisam de Steve Rogers", acrescentou o primeiro "vingador".

- 'Duna: Parte 3' -

A Warner Bros. divulgou os primeiros minutos do aguardado "Duna: Parte 3". Segundo o diretor Denis Villeneuve, o filme "é como uma montanha-russa. Tem mais ação, um ritmo mais acelerado, é mais intenso e, definitivamente, mais emocionante."

Villeneuve compareceu ao evento acompanhado pelos protagonistas Timothée Chalamet, Zendaya e Jason Momoa.

Duna: Parte Três se passa 17 anos após a segunda parte, com "Paul Atreides"(Chalamet) enfrentando as consequências de suas decisões.

Zendaya refletiu sobre as mudanças nos personagens nas quase duas décadas de tempo entre as duas histórias. "Foram anos realmente muito difíceis, desafiadores", disse a atriz. "E acho que ainda há muito pelo que lutar."

- 'Digger' -

O ator Tom Cruise e o diretor mexicano Alejandro Iñárritu mostraram ao público imagens da comédia "Digger", uma das grandes estreias que a Warner Bros. Pictures apresentou na convenção.

O trecho do filme exibiu um Cruise irreconhecível, mais envelhecido, excêntrico e poderoso, que embalava um gato branco em uma mansão repleta de animais empalhados.

"O filme é selvagem, é divertido", disse o ator, que foi ovacionado por uma plateia lotada. Iñárritu elogiou Cruise e comentou que o papel "pode ser o mais desafiador" de sua carreira.