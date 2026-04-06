Apostas em acordo entre EUA e Irã no curto prazo ainda são baixas em plataformas de previsão

Os mercados de previsão mostram pouca chance de haver um cessar-fogo entre EUA e Israel com o Irã em meio a ameaças intensas do presidente americano Donald Trump e de múltiplos ataques ao território iraniano, mesmo com relatos de negociações em andamento.

Na plataforma Polymarket, a chance de um cessar-fogo antes de 7 de abril era de apenas 2%. A possibilidade de essa pausa nas agressões ocorrer até 15 de abril era de 15% e era de até 30% antes de 30 de abril. A probabilidade de um acordo até 15 de maio e 31 de maio recuava para 38% e 47%, respectivamente.

Cada uma das datas de 7 de abril e 15 de abril movimentava cerca de US$ 16 milhões em apostas.