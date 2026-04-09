Após retorno bem-sucedido, BTS inicia turnê mundial com passagem pela América Latina

As estrelas do k-pop BTS iniciam nesta quinta-feira (9) uma turnê global com paradas na América Latina, impulsionadas pelo sucesso de seu novo álbum e por um grande show de retorno em Seul.

Com 85 apresentações em 34 cidades, analistas estimam que a turnê pode superar em receitas a recente "Eras Tour" de Taylor Swift. O grupo passará pela Ásia, América do Norte, Europa e América Latina, com shows na Cidade do México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires e São Paulo, além de Madri.

"Queremos nos encontrar com o público de todo o mundo o quanto antes e experimentar a cultura e o ambiente dos shows em cada região", disse nesta quinta-feira Jin, integrante da banda.

O início ocorre nos dias 9, 11 e 12 de abril no estádio da cidade sul-coreana de Goyang, onde nasceu o líder RM. São esperados cerca de 40.000 espectadores por noite, totalizando 120.000.

A cidade, a cerca de 15 km ao norte de Seul, decorou locais emblemáticos como o Parque do Lago Ilsan com iluminação roxa, cor associada ao BTS. Apesar da chuva, fãs aguardavam do lado de fora do estádio.

O grupo voltou a se apresentar com todos os integrantes em março, após quase quatro anos de pausa para o serviço militar obrigatório. O show de retorno na praça Gwanghwamun reuniu cerca de 100.000 fãs, segundo a gravadora, e sua transmissão na Netflix alcançou 18,4 milhões de espectadores.

- 'Um novo capítulo' -

O álbum "ARIRANG", lançado na véspera do show, reflete a identidade coreana da banda e remete a uma canção folclórica associada à nostalgia e à separação.

Com o disco, o grupo buscou ir além de temas ligados à juventude para refletir "mais profundamente" sobre si mesmo, afirmou à AFP Kim Jeong-seob, autor do livro em coreano "O universo do BTS" (em tradução livre).

Segundo ele, a turnê marca um "novo capítulo" e pode incorporar temas globais como guerras e conflitos.

- K-cultura e sua influência -

Em um setor competitivo, muitos grupos encerram a carreira após o serviço militar, mas o BTS manteve seu sucesso. Tornou-se o primeiro do gênero a liderar a Billboard 200 por duas semanas seguidas com o novo álbum.

As músicas também alcançaram o topo de rankings do Spotify, incluindo a lista diária global.

"Isso é extremamente importante para o futuro da K-cultura", afirmou o sociólogo americano Sam Richards.

O sucesso contínuo do grupo também se apoia na força do ARMY, uma das comunidades de fãs mais organizadas do mundo.