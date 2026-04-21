Mundo

Cenário de incertezas

Guerra "não beneficia ninguém", diz governo do Irã, que se prepara para negociação com os EUA no Paquistão

Embora autoridades iranianas não tenham confirmado, o presidente do parlamento deve participar do encontro

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS