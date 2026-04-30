Após 7 anos suspenso, voo comercial direto entre EUA e Venezuela é retomado nesta quinta

O primeiro voo comercial direto entre os Estados Unidos e a Venezuela está programado para pousar nesta quinta-feira, 30, na capital venezuelana, Caracas, sete anos depois de o Departamento de Segurança Interna dos EUA ter ordenado uma suspensão por tempo indeterminado, alegando preocupações com a segurança.

A retomada dos voos comerciais entre os dois países ocorre na sequência da captura do ex-ditador Nicolás Maduro pelos EUA em uma operação no início de janeiro.

A medida também ocorre um mês depois de os EUA terem reaberto formalmente sua embaixada em Caracas, após o restabelecimento das relações diplomáticas plenas com o país sul-americano.

O voo AA3599, operado pela Envoy Air, uma subsidiária da American Airlines, tinha partida programada de Miami às 10h16 (horário local), com chegada prevista três horas depois na capital venezuelana, retornando à Flórida no final da tarde.

Mudanças nas relações

No início de abril, o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou que restabeleceu suas relações com a Venezuela, que havia rompido laços com a instituição em 2019.

O reconhecimento do governo de Rodríguez abre caminho para que o FMI inicie a coleta formal de dados econômicos e possa oferecer apoio financeiro ao governo, caso a Venezuela o solicite.

Espera-se que o Banco Mundial siga o mesmo caminho, o que poderia abrir novas linhas de crédito para o país, que enfrenta graves dificuldades econômicas.