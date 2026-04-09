Apenas quatro navios passaram pelo Estreito de Ormuz na quarta-feira, mostram dados

Segundo dados de rastreamento de navios da plataforma de análises da Kpler, apenas quatro embarcações com rastreadores ligados passaram pelo Estreito de Ormuz na quarta-feira, 8, o primeiro dia do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

O levantamento, porém, não inclui os navios da chamada frota escura, que operam com os rastreadores desligados. Muitos desses navios transportam petróleo do Irã que foi alvo de sanções. Fonte: Associated Press.