Anthropic reconhece que parte do código de uma de suas ferramentas foi publicado por engano

A startup americana de Inteligência Artificial (IA) Anthropic reconheceu que uma parte do código-fonte do Claude Code, seu assistente de programação para desenvolvedores, foi publicada acidentalmente.

Um arquivo de uso interno que revelava parte do programa base do Claude Code foi integrado, por engano, a uma atualização do software na terça-feira (31), o que foi rapidamente detectado por um jovem desenvolvedor.

"Uma versão do Claude Code incluiu parte do código-fonte interno. Nenhum dado sensível de clientes ou credenciais foi envolvido ou exposto", afirmou um porta-voz da Anthropic.

A empresa apontou um "erro humano" e não uma "falha de segurança".

A parte integrada por engano remetia a um arquivo compactado que continha quase 2.000 itens e 500.000 linhas de código, que foram rapidamente baixados e duplicados no GitHub, uma plataforma para desenvolvedores.

O código revelado tem relação com a arquitetura interna da ferramenta, mas não contém os dados confidenciais do Claude, o modelo de IA subjacente desenvolvido pela Anthropic.

O código-fonte do Claude Code já era parcialmente conhecido, porque a ferramenta foi objeto de engenharia reversa de desenvolvedores independentes, o que limita o alcance do incidente.

Não é a primeira vez que a Anthropic enfrenta esse tipo de contratempo: em fevereiro de 2025, uma versão anterior do Claude Code já havia exposto acidentalmente seu código-fonte.