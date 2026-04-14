'Ameaças do Trump não fazem bem à democracia e guerra no Irã é inconsequente', afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 14, que a guerra dos Estados Unidos contra o Irã é "inconsequente" e relatou ter conversado a respeito do assunto com o presidente norte-americano, Donald Trump. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.

"Eu acho que o presidente Trump faz um jogo eminentemente na tentativa de agradar o povo americano para tentar passar a ideia do país potente, do país preponderante, do país onipotente, daquele povo superior", declarou.

O presidente continuou: "Obviamente que nós somos admiradores dos Estados Unidos, um país que cresceu, se desenvolveu, maior economia do mundo, maior país bélico do mundo, maior tecnologia, tudo isso a gente admira. A capacidade de trabalho pelo povo americano... Mas isso não é pelo autoritarismo do presidente".

Na sequência, Lula criticou as ameaças feitas pelo governo dos Estados Unidos nas últimas semanas. "O Trump não precisava ficar ameaçando o mundo. Eu disse para o Trump, olha, a gente tem que escolher se a gente quer temido ou a gente quer ser amado. Esse é o papel do líder", afirmou.