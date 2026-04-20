Amazon vai investir US$ 5 bilhões em capital na Anthropic

A Amazon anunciou nesta segunda-feira (20) que investirá 5 bilhões de dólares (R$ 25 bilhões) adicionais no capital da start-up de inteligência artificial Anthropic, da qual já é acionista, e considera injetar outros 20 bilhões de dólares (R$ 100 bilhões) no longo prazo, de acordo com um comunicado.

O gigante do comércio eletrônico e da computação em nuvem já participou de três rodadas de investimento da Anthropic desde 2023.

O acordo anunciado nesta segunda-feira estabelece que a Anthropic alugará da empresa fundada por Jeff Bezos servidores e processadores com uma potência que pode chegar a 5 gigawatts (GW).

A nova parceria com a Amazon Web Services (AWS), subsidiária de computação em nuvem da Amazon, terá duração de dez anos e está avaliada em "mais de 100 bilhões de dólares" (R$ 500 bilhões), segundo o comunicado.

A Anthropic utilizará os processadores Trainium da AWS, cada vez mais vistos como concorrentes dos chips da Nvidia, atual líder do mercado.

"A decisão da Anthropic de executar seus modelos de linguagem no Trainium durante a próxima década mostra o progresso que fizemos" nessa área, comentou Andy Jassy, citado no comunicado.

A Anthropic se tornou a start-up com o crescimento mais rápido da história ao passar de uma receita anualizada de 1 bilhão de dólares (R$ 5 bilhões) no final de 2024 para mais de 30 bilhões de dólares (R$ 150 bilhões) atualmente.

Em fevereiro, a empresa levantou 30 bilhões de dólares em capital, elevando sua avaliação para 380 bilhões de dólares (R$ 1,9 trilhão). Atualmente, avalia iniciar sua abertura de capital (IPO) nos próximos meses.