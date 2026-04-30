Alphabet dispara e seus rivais cambaleiam diante dos custos da IA

A Alphabet, controladora do Google, surpreendeu Wall Street com seus resultados trimestrais nesta quarta-feira (29), enquanto suas rivais Microsoft, Meta e Amazon deixaram os investidores com dúvidas sobre os altos custos do desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

Os resultados do primeiro trimestre chegam em um momento em que os gigantes do setor injetam bilhões de dólares em computação em nuvem e IA, competindo para liderar o desenvolvimento de uma tecnologia que, segundo afirmam, transformará todos os aspectos da vida.

As ações da Alphabet subiram mais de 6% após o fechamento de Wall Street. Os investidores elogiaram o sucesso da companhia ao se voltar para a IA e os lucros da empresa em suas principais divisões.

A gigante da tecnologia reportou lucros de US$ 62,6 bilhões (R$ 312,87 bilhões, na cotação atual) sobre receitas de quase US$ 110 bilhões (R$ 549,77 bilhões), o que eclipsou seus resultados do mesmo período do ano passado e superou as expectativas do mercado.

Nos últimos seis meses, a Alphabet, desenvolvedora da ferramenta de IA Gemini, subiu 26%.

"A Alphabet continua sendo um dos principais nomes da revolução da IA por sua abordagem de integração vertical em Busca, YouTube e seu grupo de publicidade, que continua acelerando", disse Dan Ives, da Wedbush Securities.

Em contraste, as ações da Meta e da Microsoft caíram cerca de 11% e 22%, respectivamente, no mesmo período. Mas, mesmo que alguns gigantes tenham enfrentado dificuldades com suas ações nos últimos meses, eles insistem que sua aparente demanda insaciável por recursos é justificada.

As ações da Meta (empresa-mãe do Instagram, Facebook e WhatsApp) caíram mais de 6% nesta quarta-feira, apesar de terem superado as projeções de receitas durante o trimestre recém-encerrado.

A companhia de Mark Zuckerberg relatou lucros de US$ 26,8 bilhões (R$ 133,94 bilhões) e receitas de US$ 56,3 bilhões (R$ 281,38 bilhões) no trimestre.

No entanto, causou temor no mercado ao anunciar que suas despesas aumentaram para US$ 33,4 bilhões (R$ 166,93 bilhões) na busca pela "superinteligência". Ao contrário da Amazon, Microsoft e Google, os investimentos da Meta em IA não estão diretamente vinculados a uma fonte clara de receita.

A Microsoft também anunciou nesta quarta receitas e lucros acima das expectativas de Wall Street durante o terceiro trimestre, encerrado em 31 de março, de seu ano fiscal. Seu lucro líquido subiu 23%, para US$ 31,8 bilhões (R$ 158,93 bilhões), e suas receitas aumentaram 18%, para US$ 82,9 bilhões (R$ 414,33 bilhões).

Por sua vez, a Amazon informou que quase dobrou seu lucro líquido em relação ao primeiro trimestre do ano passado, passando de US$ 17,7 bilhões (R$ 88,46 bilhões) para US$ 30,3 bilhões (R$ 151,44 bilhões). Os resultados incluíram US$ 16,8 bilhões (R$ 83,96 bilhões) em ganhos antes de impostos por sua participação na Anthropic, controladora da IA Claude.

No entanto, as ações de ambas as empresas caíram mais de 2%.