Aliados da Otan devem explicar por que são benéficos para os EUA, diz Whitaker

Os estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) devem intensificar seus esforços e demonstrar seu valor para os EUA depois que o presidente americano, Donald Trump, ameaçou deixar a aliança, disse o embaixador dos EUA na Otan, Matthew Whitaker, nesta quinta-feira, 2.

"Em última análise, o momento é agora para que nossos aliados expliquem por que são benéficos para os Estados Unidos da América e intensifiquem seus esforços", afirmou Whitaker em entrevista à Fox Business.

O embaixador reforçou a visão de Trump de que os aliados europeus, além do Japão e da China, deveriam estar fazendo mais para reabrir o Estreito de Ormuz. "Nossos aliados europeus têm a cultura de conversar, os EUA têm a cultura de fazer", enfatizou.

Whitaker também confirmou que ele e o presidente americano vão se reunir em na próxima semana com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, em Washington.