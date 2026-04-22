Alemanha reduz à metade sua previsão de crescimento para 2026

O governo alemão reduziu à metade, nesta quarta-feira (22), a sua previsão de crescimento para 2026, de 1,0% para 0,5%, em uma economia impactada pelo choque energético provocado pela guerra no Irã.

"A recuperação econômica prevista para este ano está sendo mais uma vez freada por choques geopolíticos externos", segundo a ministra da Economia, Katherina Reiche, que pediu "reformas estruturais profundas para recuperar uma economia dinâmica e competitiva".

A Itália também reduziu ligeiramente nesta quarta-feira suas estimativas de crescimento.

O governo agora aposta em um pequeno avanço de 0,6% tanto em 2026 quanto em 2027, ante 0,7% e 0,8% previstos até agora, anunciou o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti.

O ministro justificou as novas previsões pelo "choque energético que a guerra no Oriente Médio está gerando em escala mundial, europeia e, portanto, também italiana".

"Perguntaram-me o que eu previa e eu disse: perguntem ao Trump", acrescentou, em referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.