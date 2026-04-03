"Ainda nem começaram a destruir o que restou no Irã", diz Trump sobre forças dos EUA

Trump fez publicações sobre o Irã na rede Truth Social nesta sexta-feira. NATHAN HOWARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a subir o tom e ameaçar o Irã na noite de quinta-feira (2). Ao comentar sobre o conflito, o republicano afirmou que o primeiro foco dos novos ataques serão as pontes, depois usinas elétricas.

"Nossas Forças Armadas (dos Estados Unidos), as maiores e mais poderosas do mundo (de longe!), ainda nem começaram a destruir o que restou no Irã", escreveu em publicação na rede Truth Social às 23h41min.

Sem entrar em detalhes, o presidente prosseguiu: "Pontes em seguida, depois usinas elétricas". Trump concluiu com uma mensagem às novas chefias política e militar no Irã. "A nova liderança do regime sabe o que precisa ser feito e precisa ser feito rápido", encerrou.

Maior ponte do Irã foi destruída

Mais cedo, também na quinta-feira, Trump afirmou que uma importante ponte do Irã foi derrubada. Às 13h37min, o republicano compartilhou um vídeo em que é possível ver bastante fumaça próxima de uma estrutura.

"A maior ponte do Irã desabou e nunca mais será usada — muito mais por vir!", escreveu, sem detalhar sobre qual estrutura se tratava. "É hora de o Irã fazer um acordo antes que seja tarde demais e não reste nada do que ainda poderia se tornar um grande país", concluiu.