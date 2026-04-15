Coreia do Norte aumenta capacidade nuclear "muito significativamente", diz agência

Em 12 de abril, navio militar norte-coreano realizou testes com lançamentos de mísseis. STR / KCNA VIA KNS

A capacidade da Coreia do Norte de fabricar armas nucleares registrou um "aumento muito significativo", afirmou nesta quarta-feira (15) em Seul o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O país executou o seu primeiro teste nuclear em 2006 e recebeu várias sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) por seu programa armamentista.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, insiste que o país nunca renunciará às armas nucleares.

— Em nossas avaliações periódicas, confirmamos que há um rápido aumento nas operações (do reator nuclear de Yongbyon) — disse o argentino Rafael Grossi, diretor da AIEA. — Tudo isso aponta para um aumento muito significativo na capacidade da RPDC (Coreia do Norte) no âmbito da produção de armas nucleares, que é calculada em algumas poucas dezenas de ogivas.

Capacidade nuclear

A Coreia do Norte opera várias instalações de enriquecimento de urânio, uma etapa crucial para a produção de ogivas nucleares, segundo a agência de inteligência sul-coreana. Entre as instalações está o complexo nuclear de Yongbyon, que Pyongyang supostamente havia desativado, mas que reativou em 2021.

Questionado se a Rússia apoia o desenvolvimento nuclear norte-coreano, Grossi respondeu que a AIEA não viu "nada em particular a esse respeito".