Coreia do Norte aumenta capacidade nuclear "muito significativamente", diz agência

A capacidade da Coreia do Norte de fabricar armas nucleares registrou um "aumento muito significativo", afirmou nesta quarta-feira (15) em Seul o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O país executou o seu primeiro teste nuclear em 2006 e recebeu várias sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) por seu programa armamentista.
O líder norte-coreano, Kim Jong-un, insiste que o país nunca renunciará às armas nucleares.
— Em nossas avaliações periódicas, confirmamos que há um rápido aumento nas operações (do reator nuclear de Yongbyon) — disse o argentino Rafael Grossi, diretor da AIEA. — Tudo isso aponta para um aumento muito significativo na capacidade da RPDC (Coreia do Norte) no âmbito da produção de armas nucleares, que é calculada em algumas poucas dezenas de ogivas.
Capacidade nuclear
A Coreia do Norte opera várias instalações de enriquecimento de urânio, uma etapa crucial para a produção de ogivas nucleares, segundo a agência de inteligência sul-coreana. Entre as instalações está o complexo nuclear de Yongbyon, que Pyongyang supostamente havia desativado, mas que reativou em 2021.
Questionado se a Rússia apoia o desenvolvimento nuclear norte-coreano, Grossi respondeu que a AIEA não viu "nada em particular a esse respeito".
A Coreia do Norte enviou soldados e projéteis de artilharia para apoiar a invasão russa da Ucrânia. Vários analistas dizem que o país recebe em troca assistência russa em tecnologia militar.