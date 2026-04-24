Aeroporto de Teerã retomará voos internacionais no sábado

Os voos internacionais serão retomados no sábado (25) no Aeroporto Imã Khomeini de Teerã, um dos dois principais da capital iraniana, informou nesta sexta-feira (24) a agência de notícias ISNA.

A autoridade de aviação civil havia anunciado na segunda-feira a reabertura do terminal, assim como a do segundo grande aeroporto de Teerã, Mehrabad, após semanas de fechamento devido à guerra, iniciada em 28 de fevereiro com os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã.

"Segundo um anúncio do Aeroporto Imã Khomeini, os voos internacionais para Istambul e Mascate (Omã) serão retomados amanhã (sábado) no aeroporto", indicou a agência ISNA.

Os voos internacionais foram retomados na segunda-feira no aeroporto de Mashhad, no nordeste do país.

O transporte aéreo de passageiros no Irã havia sido interrompido no início da ofensiva israelense-americana.