Adolescente é detido na França por suposto plano para atacar comunidades judaica e LGBT+

As autoridades francesas detiveram um adolescente de 15 anos por supostamente planejar uma "ação violenta" contra as comunidades judaica e LGBTQIA+, informou, nesta sexta-feira (24), a Procuradoria Nacional Antiterrorismo (Pnat) à AFP.

O menor, detido na semana passada no sudeste da França, é acusado de "participar de uma associação criminosa com fins terroristas com o objetivo de preparar um ou vários crimes", segundo a Procuradoria.

O adolescente, que está em prisão preventiva, "reconheceu querer morrer como mártir e ter planejado a realização de uma ação violenta contra a comunidade judaica e homossexual", indicou a Pnat.

No final de 2025, o procurador nacional antiterrorista, Oliver Christen, destacou à AFP que, há "quatro ou cinco anos", vêm detectando cada vez mais jovens ligados a crimes terroristas e até mesmo "menores de idade".

O chefe da Pnat acrescentou que os suspeitos são principalmente homens, muito deles isolados e frequentemente em uma "situação de fracasso escolar" ou que se distanciaram da escola.

Em fevereiro, dois menores foram detidos no norte da França.

Um deles, de 16 anos, havia manifestado "uma espécie de fascínio" pelas "figuras jihadistas" e havia reconhecido um projeto de "ação violenta" contra "um shopping e uma casa de shows".