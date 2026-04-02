Acusação pede prisão condicional à atriz Isabelle Adjani por fraude fiscal na França

A acusação solicitou, nesta quinta-feira (2), uma pena de um ano e meio a dois anos de prisão condicional e uma multa de 250.000 euros (R$ 1,5 milhão) para a atriz francesa Isabelle Adjani, novamente julgada em Paris por fraude fiscal agravada e lavagem de dinheiro.

A atriz, de 70 anos, ausente no seu primeiro julgamento em 2023, compareceu às audiências do Tribunal de Apelação de Paris.

Em dezembro de 2023, a artista foi condenada a dois anos de prisão com suspensão condicional da pena e 250.000 euros de multa por ter declarado residência fictícia em Portugal em 2016 e 2017, ocultado uma doação sob a aparência de um empréstimo em 2013 e transferido dinheiro através dos Estados Unidos em 2014.

O procurador-geral, Laurent Couderc, pediu, nesta quinta-feira, a "confirmação total da sentença de primeira instância".

Adjani denunciou, por sua vez, "uma forma de animosidade pessoal em relação a mim", em alusão a Couderc.

A acusação pediu uma pena de 18 a 24 meses de prisão - que não implica ingresso em um centro prisional, mas obriga o cumprimento de certas obrigações -, 250.000 euros de multa imediata e dois anos de inelegibilidade para cargos públicos.

Na quarta-feira, a artista indicada duas vezes ao Oscar negou ser uma "ladra" e afirmou que foi vítima de "predadores" e de "fraudes sucessivas".

"Vou ser sincera, nunca preenchi uma declaração de imposto (...) Tenho fobia de documentos", explicou perante o tribunal e apontou como responsáveis os seus consultores fiscais.

O veredicto será proferido em 1º de julho.