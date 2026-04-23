Acionistas da Warner Bros aprovam venda para a Paramount Skydance

As negociações avaliam a junção das empresas em US$ 110 bilhões. Warner Bros / Paramount / Divulgação

A Warner Bros Discovery anunciou nesta quinta-feira (23) que seus acionistas aprovaram a venda da empresa para a Paramount Skydance. O negócio é avaliado em US$ 110 bilhões — aproximadamente R$ 551 bilhões.

A fusão vai colocar no guarda-chuva da Paramount a CNN, CBS, HBO e Nickelodeon, além de algumas das franquias mais valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, o Universo DC, Missão Impossível e Bob Esponja.

O acordo encerra uma longa saga de aquisições que incluiu uma acirrada disputa com a Netflix.

Ele também cria um gigante do entretenimento cujo impacto em um cenário midiático fragilizado, e seus laços com a Casa Branca de Trump, serão alvo de intenso escrutínio.

Negociações desde o ano passado

No fim do ano passado, a Warner rejeitou as diversas propostas da Paramount para fechar um acordo de US$ 72 bilhões com a Netflix envolvendo estúdios e streaming. A Paramount, no entanto, foi diretamente aos acionistas com uma oferta maior para assumir toda a empresa, incluindo o negócio de TV a cabo, o que não interessava a Netflix.

As três companhias passaram meses disputando publicamente quem tinha a melhor proposta. Ao final da disputa, a Paramount ofereceu mais dinheiro e a Netflix desistiu da disputa em vez de prolongar a briga.