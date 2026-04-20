Professor e artista: quem era o brasileiro encontrado morto em Buenos Aires

Danilo tinha 35 anos e foi encontrado no Hospital Ramos Mejía. @teacherdanilon / Instagram

Danilo estava desaparecido desde o dia 14 de abril e vivia na cidade há cerca de seis meses. Segundo apurado pela imprensa argentina, ele morreu no dia 15, após dar entrada no hospital. Como estava sem documentos, Danilo não foi identificado.

Quem era Danilo Neves Pereira

Natural de Goiás, Danilo Neves Pereira, 35 anos, era professor universitário. Ele era formado em Letras: Inglês pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e seguiu carreira na academia.

Danilo foi professor do Centro de Línguas por 12 anos e cursou mestrado em Letras e Linguística na UFG. De 2018 a 2020, foi professor substituto no Departamento de Línguas Estrangeiras da UFG, na área de inglês.

Conforme registrado no site da UFG, Danilo "conquistou o reconhecimento de colegas e estudantes por seu profissionalismo e compromisso com a educação" durante sua atuação na instituição.

Atualmente, o professor cursava doutorado em Linguística Aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). De acordo com Diego Machado, amigo de Danilo, ao portal g1, o professor defenderia sua tese de doutorado em um mês.

Além disso, Diego Machado contou que Danilo era artista e interpretava a drag queen Zelda, The Queen no Brasil.

O desaparecimento

Danilo Neves Pereira foi visto pela última vez na terça-feira (14). Ele havia saído para um encontro com um chileno que conheceu via um aplicativo de relacionamentos, segundo relatou por mensagens a alguns amigos.

O professor universitário compartilhou que estaria em um apartamento no centro da capital argentina. No entanto, após não responder mais mensagens e não postar nada nas redes sociais durante 24 horas, os amigos e familiares de Danilo começaram as buscas.

Conforme o jornal La Nación, Danilo deu entrada no Hospital Ramos Mejía ainda no dia 14. Ele, porém, estava sem documentos e não foi identificado. O professor morreu horas depois, no dia 15, em razão de complicações causadas pelo uso de substâncias tóxicas, segundo a publicação.

Ainda de acordo com Diego Machado, amigo de Danilo, não há nada que indique um desaparecimento voluntário, pois o professor de inglês era "muito responsável".

Machado afirmou ao Estadão que conseguiu achar e falar com o "jovem chileno" com quem Danilo estava antes de desaparecer. O chileno lhe contou que Danilo deixou o apartamento após "uma pequena discussão, mais ou menos, na mesma hora em que enviou a última mensagem".

Investigações

O Itamaraty informou, ao g1, que o Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires está em contato com as autoridades locais. "No momento, está em curso o processo de autópsia e reconhecimento", destacou a nota (leia a íntegra abaixo).

Conforme o Estadão, a Divisão de Pessoas Desaparecidas da Polícia de Buenos Aires investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança do local.

Leia na íntegra a nota do Itamaraty

O Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires está em contato com as autoridades locais. No momento, está em curso o processo de autópsia e reconhecimento.

A atuação consular do Brasil pauta-se pela legislação internacional e nacional. Para conhecer as atribuições das repartições consulares do Brasil, recomenda-se consulta à seguinte seção do Portal Consular do Itamaraty: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/assistencia-consular.