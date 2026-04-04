A vida cotidiana dos astronautas da missão Artemis II no espaço

Eles bebem milk-shake, tiram fotos com o celular, gerenciam seus e-mails e até consertam banheiro: os astronautas da missão Artemis II, que avançam rumo à Lua a bordo da nave Orion, são gente como a gente.

Os quatro membros da tripulação que viajam para a órbita lunar realizam uma missão histórica, mas também lidam como podem com as banalidades da vida, enquanto flutuam juntos em um espaço equivalente a duas minivans.

A especialista da missão Christina Koch, a primeira mulher a viajar para o espaço profundo, disse que os preparativos para esta missão de dez dias foram como planejar uma viagem para um acampamento.

"Representa união e algo um pouco fora do comum", disse em um vídeo publicado pela Nasa.

As rações da cápsula Orion incluem 58 tortilhas (bolos finos e arredondados, feitos de pão de farinha de milho ou trigo), 43 xícaras de café, carne de churrasco bovino e cinco tipos de molho picante.

E apenas um banheiro... Que estava avariado.

Esta é a primeira vez que os astronautas que viajam ao espaço profundo contam com um banheiro de verdade a bordo. As missões Apollo, nos anos 1960 e 1970, deram aos astronautas sacos para coleta de dejetos que foram deixados na superfície lunar.

Para alívio dos astronautas, Koch resolveu o problema no banheiro da Orion. "Estou orgulhosa de me chamar a encanadora do espaço", disse, em uma sessão de perguntas com veículos de imprensa americanos, na noite de quinta-feira.

"Gosto de dizer que é, possivelmente, a peça mais importante do equipamento a bordo", acrescentou. "Então, respiramos aliviados quando tudo acabou ficando bem".

- Dormindo "como um morcego" -

O banheiro fica em um cubículo bastante barulhento. Os astronautas precisam proteger os ouvidos ao usá-lo.

Mas é "o único lugar ao qual podemos ir durante a missão onde podemos sentir como se estivéssemos sozinhos por um momento", disse o canadense Jeremy Hansen em um vídeo da agência espacial de seu país, antes do lançamento.

Os astronautas também devem seguir uma rotina de sono para garantir que tenham descansado para a missão, na qual vão realizar manobras gravitacionais ao redor da Lua e outra série de manobras de teste, checagens de equipamentos e observações científicas.

Eles têm sacos de dormir, que prendem nas paredes da cápsula para evitar que flutuem em seu interior.

"Christina esteve dormindo de cabeça para baixo no meio do veículo, como um morcego pendurado no nosso túnel de acoplamento", explicou Wiseman.

"É mais confortável do que se poderia pensar", acrescentou.

- Como nós -

Os astronautas da Artemis II também tiveram alguns problemas com seu e-mail. O comandante da missão Reid Wiseman disse que ter tido dificuldades como o Microsoft Outlook.

"Também vejo que tenho dois Microsoft Outlook e nenhum deles funciona", disse em uma transmissão ao vivo da Nasa.

Os técnicos do Centro de Controle da Missão, com sede em Houston, no Texas, resolveram o problema.

- "Como um menino" -

Não há dias de folga a bordo. Os astronautas têm 30 minutos de exercícios incluídos em sua rotina.

Eles usam um "dispositivo de exercícios com volante de inércia", similar a um ioiô, que permite fazer exercícios aeróbicos, como o remo, e também de resistência.

É fundamental que os astronautas façam exercícios, pois o ambiente de microgravidade reduz a carga sobre ossos e músculos, o que pode levar a uma perda significativa se precauções não forem tomadas.

A Nasa também atualizou recentemente sua política sobre celulares em seus voos. "Estamos dando a nossas tripulações as ferramentas para capturar momentos especiais para suas famílias e compartilhar imagens e vídeos inspiradores com o mundo", escreveu no X o administrador da agência espacial americana, Jared Isaacman, em fevereiro.

Embora sua missão exija uma precisão extrema, ainda há espaço para uma leveza quase infantil.

Hansen respondeu perguntas da imprensa, enquanto estava encaixado na posição horizontal, e descreveu a alegria de flutuar: "Simplesmente me faz sentir como um menino".

Para Victor Glover, o primeiro astronauta negro que vai sobrevoar a Lua, grande parte da alegria foi a decolagem. "Foi uma viagem na qual você tenta se manter profissional", disse.

"Mas o menino que leva dentro de si quer sair e começar a gritar", acrescentou.