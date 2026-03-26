Zelensky faz viagem surpresa à Arábia Saudita, após prometer apoio a aliados no Oriente Médio

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou na quinta-feira, 26, à Arábia Saudita em uma visita não anunciada, dias após revelar que a Ucrânia está ajudando cinco países no Oriente Médio e na região do Golfo a combater ataques de drones em seus territórios durante a guerra com o Irã.

"Cheguei à Arábia Saudita. Reuniões importantes estão agendadas", disse o líder ucraniano no X, junto com um vídeo de sua chegada. "Apreciamos o apoio e apoiamos aqueles que estão prontos para trabalhar conosco para garantir a segurança."

Zelensky não forneceu mais informações sobre sua visita, mas disse na semana passada que autoridades ucranianas estão ajudando a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Jordânia com expertise em drones e ajudando a construir um sistema de defesa. A Ucrânia também está analisando se pode desempenhar um papel na restauração da segurança no Estreito de Ormuz, disse ele na ocasião.

Em troca, a Ucrânia está buscando mais mísseis de defesa aérea de alta tecnologia que os países do Golfo possuem e que Kiev precisa para deter os mísseis da Rússia.

A Ucrânia rapidamente se tornou um dos principais produtores mundiais de interceptores de drones de ponta, testados em batalha, que são baratos e eficazes. Eles estão desempenhando um papel fundamental em sua defesa contra a invasão em grande escala da Rússia, que já dura mais de 4 anos.

As autoridades ucranianas não anunciaram nem forneceram imediatamente detalhes da viagem de Zelensky.

*Fonte: Associated Press.