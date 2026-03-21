Zelenski: questão fundamental é entender a disposição da Rússia em finalizar a guerra

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou neste sábado, 21, em sua rede social que sua equipe esteve reunida nesta mesma data com Steve Witkoff e Jared Kushner nos Estados Unidos. "Isso é importante para o mundo todo: a diplomacia continua e estamos trabalhando para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ninguém quer essa guerra", escreveu em sua conta no X.