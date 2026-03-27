Zelenski anuncia acordo de defesa e cooperação tecnológica com Arábia Saudita

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, anunciou nesta sexta-feira (27) um acordo de cooperação em defesa com a Arábia Saudita, firmado entre os ministérios de Defesa dos dois países. Segundo ele, o documento "lança as bases para futuros contratos, cooperação tecnológica e investimentos" e reforça o papel internacional de Kiev como fornecedor de segurança.

A assinatura ocorreu antes de encontro com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman. Em publicação no X, Zelenski afirmou que a Ucrânia está pronta para compartilhar "expertise e sistemas" e trabalhar em conjunto para ampliar a proteção de vidas, destacando a experiência acumulada no enfrentamento a ataques com mísseis balísticos e drones.

O líder ucraniano ressaltou que o país já resiste há cinco anos a ofensivas com drones de origem iraniana e disse que esse conhecimento pode ser útil aos países do Oriente Médio e do Golfo. "Essa cooperação pode ser mutuamente benéfica", afirmou, acrescentando que também há capacidades sauditas de interesse para Kiev.

Zelenski informou ainda que discutiu com autoridades sauditas a situação regional, o apoio da Rússia ao Irã, o mercado de combustíveis e possíveis iniciativas conjuntas no setor de energia.

O presidente destacou que especialistas militares ucranianos estão na Arábia Saudita há mais de uma semana, com o objetivo de avaliar desafios e propor melhorias na defesa aérea, especialmente na interceptação de drones. Segundo ele, já há "passos concretos" a serem adotados em parceria, com ênfase em sistemas e táticas para neutralizar ameaças aéreas.