WTI volta a superar US$ 100 e Brent gira em torno de US$ 115

As cotações do petróleo abriram em forte alta nesta segunda-feira (30, data local), com o barril de tipo WTI acima dos 100 dólares, enquanto o Brent ultrapassava os 115 dólares, diante da ausência de sinais de distensão na guerra no Oriente Médio.

O barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano, cujos contratos vencem em maio, avançava 3,50%, para 103,13 dólares, na abertura dos mercados asiáticos, superando mais uma vez a barreira psicológica dos 100 dólares.

Por sua vez, o barril de tipo Brent, referência global da commodity, subia 2,98%, para 115,93 dólares.