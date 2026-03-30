Wall Street fecha sem impulso por medo de nova escalada no Oriente Médio

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com cautela nesta segunda-feira (30), arrastada pelo temor de uma nova escalada no Oriente Médio.

Os comentários do presidente americano Donald Trump sobre "conversas sérias" com o Irã não foram suficientes para acalmar os investidores.

Após abrir em alta, o índice Nasdaq fechou em queda de 0,73%, enquanto o índice ampliado S&P 500 recuou 0,39%.

O Dow Jones Industrial Average subiu levemente: 0,11%.

"Começamos o dia com bastante otimismo" porque o presidente Trump "fez comentários que poderiam ser interpretados positivamente", disse à AFP Sam Stovall, da CFRA.

"Mas Wall Street agora sabe que não se pode tomar tudo ao pé da letra", continuou.

Nesta segunda, antes da abertura da Bolsa de Nova York, Trump declarou em sua plataforma Truth Social que os Estados Unidos estavam "em conversas sérias com UM REGIME NOVO E MAIS RAZOÁVEL para pôr fim" às operações militares no Irã.

Mas, na mesma mensagem, também ameaçou Teerã com a destruição da ilha de Kharg, uma instalação petrolífera estratégica do Irã, se não for reaberto o Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o transporte de hidrocarbonetos, e se as conversas não chegarem a uma conclusão "rápida".

"Esta situação preocupa alguns analistas, que temem o prolongamento do conflito", afirmou José Torres, da Interactive Brokers. "Outros, ao contrário, acreditam que aumenta as possibilidades de um acordo".