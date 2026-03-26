Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (26), devido a uma combinação de fatores desfavoráveis, desde a guerra no Oriente Médio até uma decisão judicial contra a Meta.

O índice Dow Jones caiu 1,01%; o S&P 500, 1,74%; e o Nasdaq, 2,38%.

"É um conjunto de fatores", disse Kim Forrest, da área de investimentos da Bokeh Capital Partners. A guerra no Oriente Médio "deixa os investidores realmente nervosos".

A falta de avanços concretos e a perspectiva de que a guerra se prolongue levaram à alta dos preços do petróleo, o que afetou ainda mais o humor dos investidores no mercado de ações americano. A isso se soma ao impacto nas ações de tecnologia, principalmente devido à queda da Meta, que cedeu 7,96% em um dia.

Um júri de Los Angeles declarou ontem a Meta e o YouTube responsáveis por terem prejudicado uma jovem com o design viciante de suas plataformas de redes sociais, e determinou que as empresas paguem 6 milhões de dólares (R$ 31,2 milhões) em indenizações.