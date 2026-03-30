Viajante, gremista e ligado à família: quem era Márcio Vaccaro, empresário que morreu em acidente na Argentina

Vaccaro é natural de Xanxerê, no oeste catarinense, e cursou engenharia agronômica em Florianópolis. @vaccaromarcio / Instagram / Reprodução

O empresário Márcio Vaccaro, 58 anos, fundador e presidente do Vaccaro Group, morreu no sábado (28) em um acidente de motocicleta na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. Ele participava de um passeio com amigos quando a moto que conduzia bateu de frente com um caminhão.

A morte foi anunciada nas redes sociais das empresas do grupo.

"É com profundo pesar que informamos o falecimento do sr. Márcio Vaccaro, fundador e CEO do Grupo Vaccaro. Empresário visionário e líder respeitado, Márcio construiu uma trajetória marcada por trabalho, propósito e contribuição significativa para o desenvolvimento urbano e social", publicou a Rafitec, uma das empresas do conglomerado.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades locais.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a liberação do corpo, o translado para o Brasil nem sobre velório e sepultamento.

Quem era Márcio Vaccaro

Vaccaro ao lado da esposa e filhos. Reprodução / Instagram

Natural de Xanxerê, no oeste catarinense, Márcio Vaccaro cursou engenharia agronômica em Florianópolis e voltou à região onde nasceu para seguir os passos do pai, Eloy Luiz Vaccaro, que já atuava no empreendedorismo local. Aos 15 anos, ele estudava de manhã e trabalhava à tarde com o pai.

Em 1995, pai e filho fundaram juntos uma empresa do ramo de plásticos em Xanxerê, origem do que viria a ser o Vaccaro Group. Eloy morreu em 2021.

Sob o comando de Márcio, o grupo se expandiu para os setores de energia, urbanismo e nutrição, com faturamento bilionário e presença em diferentes estados. A sede ficava em Xaxim (SC).

O conglomerado reúne a Rafitec, de embalagens e insumos agrícolas; a Nutrata, de suplementos nutricionais; a Vaccaro Urbanismo, do setor imobiliário; e a Vaccaro Energia. Em Chapecó, o grupo desenvolveu o Pulse Open Mall, shopping a céu aberto na cidade.

Nas redes sociais, Vaccaro aparecia com frequência ao lado da família e da esposa, Rozangela, com quem tinha três filhos, em viagens pelo Brasil e pelo exterior.

"Nos momentos bons ou maus, eu preciso de ti, meu Jesus. Na alegria, para agradecer. Na tristeza, para encontrar consolo. Em todos os dias, para me fortalecer. Sem ti, nada sou, meu Jesus. O dia mais triste da minha vida. Sei que estás com Deus, meu amor. Vou te amar para sempre", escreveu Rozangela em um post no Instagram.

Vaccaro visitou países como Suíça, Grécia, França, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos.

No futebol, torcia para Grêmio e Chapecoense.

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Repercussão

A morte gerou reações de entidades empresariais e prefeituras da região. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) emitiu nota de pesar.

"Reconhecido pelo seu dinamismo, arrojo e visão de futuro, Márcio estava à frente de grandes empreendimentos nas áreas industriais, agronegócio e urbanismo. Seu precoce desaparecimento cobre de luto e tristeza a indústria catarinense", diz o texto.

A prefeitura de Xaxim decretou luto oficial de três dias e afirmou que Vaccaro "contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento de Xaxim e região, deixando sua marca através do trabalho, do empreendedorismo e do compromisso com a comunidade".

A prefeitura de Chapecó também decretou luto de três dias.

"Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza com os familiares e amigos, enaltecendo o legado de um ser humano visionário", publicou a gestão municipal.

A prefeitura de Xanxerê, cidade natal do empresário, se solidarizou com a família.

A Associação Chapecoense de Futebol também prestou condolências.