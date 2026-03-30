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Viajante, gremista e ligado à família: quem era Márcio Vaccaro, empresário que morreu em acidente na Argentina

Fundador de um conglomerado que atua em energia, urbanismo e nutrição, ele morreu no último sábado (28) após colidir com um caminhão em Buenos Aires

Leonardo Martins

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