Vencedores do Oscar de Melhor Filme dos últimos 20 anos

Rumo à 98ª edição do Prêmio da Academia neste domingo(15) em Hollywood, segue abaixo uma lista com os vencedores do Oscar de Melhor Filme nos últimos 20 anos.

Neste ano, dez filmes concorrem ao principal troféu da noite: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra", "O Agente Secreto", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".

2025 - "Anora"

2024 - "Oppenheimer"

2023 - "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo"

2022 - "Coda"

2021 - "Nomadland"

2020 - "Parasita"

2019 - "Green Book: O Guia"

2018 - "A Forma Da Água"

2017 - "Moonlight"

2016 - "Spotlight: Segredos Revelados"

2015 - "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)"

2014 - "12 Anos De Escravidão"

2013 - "Argo"

2012 - "O Artista"

2011 - "O Discurso Do Rei"

2010 - "Guerra ao Terror "

2009 - "Quem Quer Ser Um Milionário?"

2008 - "Onde os Fracos Não Têm Vez"

2007 - "Os Infiltrados"

2006 - "Crash: No Limite"