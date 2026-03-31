Vaso sanitário dourado é instalado em Washington para ironizar Trump

"Um trono digno de um rei": assim é intitulado um peculiar vaso sanitário dourado que um grupo de artistas instalou no centro turístico de Washington, a poucos quarteirões da Casa Branca, para ironizar o presidente Donald Trump e sua preferência pela pompa e por tudo que reluz.

"Vim a Washington para tirar esta foto porque odeio Trump", diz à AFP Nancy Chase, uma aposentada vinda do estado vizinho da Virgínia, enquanto esperava na fila ao lado de uma dezena de curiosos.

A obra satírica foi instalada no National Mall, ponto turístico da capital dos Estados Unidos, para ridicularizar as reformas realizadas pelo presidente americano na Casa Branca.

"Em uma época marcada por divisões sem precedentes, uma escalada dos conflitos e turbulências econômicas, o presidente Trump se concentrou no que realmente importava: a renovação do banheiro Lincoln, na Casa Branca", explica uma placa de bronze colocada na escultura.

Em outubro, Donald Trump se vangloriou, em sua plataforma, Truth Social, de ter reformado este espaço que leva o nome do ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln.

William Hoker, que chegou ao local de bicicleta, também tirava fotos da obra com seu celular.

"Queria ver a estátua antes que ela desaparecesse e me parece que encarna perfeitamente esse sujeito da Casa Branca, é simplesmente uma encenação grosseira", disse esse aposentado de 69 anos, que se surpreende com o fato de o governo ainda não tê-la removido.

"Acho que é preciso zombar do presidente (...) Imagino que isso (a estátua) o incomoda; espero que sim, porque esse é o objetivo de tudo isso, ele incomoda todos nós", acrescentou seu amigo, Steve Toulotte.

Por trás da obra está o grupo de artistas anônimos "Secret Handshake", que já havia instalado várias esculturas de tom político nos últimos meses na capital, entre elas uma que mostra Trump e o agressor sexual Jeffrey Epstein apertando as mãos.

"Tenho uma coleção de todas as obras de arte deste grupo, adoro o humor deles", exclamou Jody Wensink, outra turista.