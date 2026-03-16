'Valor Sentimental', da Noruega, ganha Oscar de Melhor Filme Internacional

O drama familiar norueguês "Valor Sentimental", uma história agridoce sobre um pai ausente e idoso que busca o perdão de suas filhas, ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional no domingo.

O filme chegou à 98ª edição do Oscar com nove indicações, uma conquista incomum para uma produção estrangeira, concorrendo inclusive a Melhor Filme e Melhor Direção.

"Nunca me senti tão orgulhoso de um elenco como o que tive", disse o diretor Joachim Trier ao receber a estatueta, agradecendo também à sua família.

"Sinto que represento o cinema mundial", acrescentou o cineasta, que aplaudiu seus concorrentes na categoria.

"Valor Sentimental" conta a história de Gustav Borg, um famoso diretor de cinema interpretado pelo ator sueco Stellan Skarsgård, que reaparece no funeral de sua ex-esposa e na vida de suas filhas após anos de afastamento.

De repente, ele oferece à sua filha mais velha, a promissora atriz de teatro Nora (Renate Reinsve), o papel principal em seu novo filme.

O que se segue é uma dolorosa autópsia de traumas e segredos familiares entre um pai ausente em busca de redenção e duas irmãs unidas, mas com perspectivas diferentes.

Como um lembrete contundente do abismo entre elas, Borg escreve uma cena de suicídio para Nora, sem saber que sua filha, cujo sucesso como atriz de teatro mal disfarça seus demônios interiores, já havia tentado suicídio.

Em uma inversão de papéis, a irmã mais nova, Agnes, interpretada por Inga Ibsdotter Lilleaas, torna-se o pilar da família.

- "Eles mesmos" -

"Pode parecer piegas, mas chorei muito durante as gravações deste filme porque fiquei muito comovido com os atores", disse Trier à AFP no ano passado.

"Conheço os atores; eles são meus amigos. Sei que eram metade personagens e metade eles mesmos", disse o diretor, que coescreveu o filme com seu frequente colaborador, Eskil Vogt.

De forma quase unânime, os críticos elogiaram as performances formidáveis.

Tanto Skarsgård quanto Lilleaas foram indicados ao Oscar de Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante, respectivamente, enquanto Reinsve, que ganhou o prêmio no Festival de Cannes em 2021 pelo filme anterior de Trier, "A Pior Pessoa do Mundo", foi indicada a Melhor Atriz.

A atriz americana Elle Fanning também foi indicada na mesma categoria que Lilleaas, por sua interpretação de uma estrela de Hollywood que aceita trabalhar no filme de Borg depois que Nora recusa o papel escrito para ela.

Além das nove indicações ao Oscar, o filme também foi indicado a oito Globos de Ouro, embora apenas Skarsgård tenha ganhado um prêmio, e a oito Baftas, vencendo na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Neste domingo, "Valor Sentimental" finalmente triunfou na mais alta premiação do cinema, superando o filme brasileiro "O Agente Secreto", o francês "Foi Apenas Um Acidente", o espanhol "Sirat" e o tunisiano "A Voz de Hind Rajab".