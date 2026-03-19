Val Kilmer vai reaparecer em filme graças à IA

O ator americano Val Kilmer, que morreu no ano passado, vai reaparecer em um filme graças à inteligência artificial (IA), publicou nesta quarta-feira a revista Variety.

A imagem de Kilmer foi recriada digitalmente para dar vida a um padre católico no filme "As Deep as the Grave", informou o cineasta Coerte Voorhees à revista. "Ele era o ator que eu queria para esse papel (...) Foi pensado em grande parte em torno dele."

Kilmer morreu de câncer, aos 65 anos. Segundo Voorhees, o ator concordou em participar do projeto, mas não pôde filmar nenhuma cena, devido ao seu estado de saúde.

A produtora First Line Films informou que o longa narra a história real da arqueóloga Ann Morris, codescobridora da primeira civilização da América do Norte. O filme é descrito como "uma história épica, filmada em locações no Novo México e no Arizona".

Voorhees contou à Variety que o personagem "padre Fintan", interpretado pela versão de Kilmer gerada por IA, "foi inspirado na herança indígena americana" do ator "e em seu vínculo profundo e amor pelo sudoeste do país".

O cineasta disse que teve o apoio da família de Kilmer, que cedeu imagens de várias fases da vida do ator, conhecido por ter um amplo arquivo de vídeo. O áudio também se baseia na voz do ator.

Em seu último papel, Kilmer colaborou com uma empresa que usou a IA para reconstruir sua voz, afetada pelo tratamento contra o câncer, na cena em que ele contracenou com Tom Cruise em "Top Gun: Maverick" (2022).

"As Deep as the Grave", originalmente intitulado "Canyon of the Dead", é protagonizado por Abigail Breslin e Tom Felton.