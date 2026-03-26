United Airlines chega a acordo provisório com sindicato de comissários de bordo

United Airlines chegou a um acordo provisório com o sindicato de seus comissários de bordo para melhorias salariais e de agendamento.

Se o acordo com a Associação de Comissários de Bordo-CWA for ratificado, ele implementará aumentos imediatos e taxas salariais que chegarão a US$ 100 por hora até o final do acordo.

Também inclui pagamento de embarque, novo pagamento para longos intervalos entre voos e um bônus de assinatura para cada comissário de bordo, disse a companhia aérea nesta quinta-feira, 26. O pacote total de bônus seria avaliado em US$ 740 milhões.

O acordo provisório está sujeito à aprovação do conselho executivo mestre do sindicato, incluindo todos os presidentes locais. Se aprovado, o acordo será submetido à ratificação pelos comissários de bordo da United.

Se ratificado, o novo contrato poderá ser alterado após cinco anos.

*Fonte: Dow Jones Newswires.