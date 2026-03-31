Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Explosões em Dubai -

Jornalistas da AFP ouviram explosões em Dubai depois que receberam um alerta em seus smartphones.

"Os sistemas de defesa antiaérea respondem neste momento a uma ameaça de míssil", afirma a mensagem das autoridades dos Emirados Árabes Unidos.

- China agradece passagem de três navios pelo Estreito de Ormuz -

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou nesta terça-feira que três navios do país atravessaram o Estreito de Ormuz e expressou sua "gratidão às partes envolvidas".

Ao menos dois porta-contêineres da empresa chinesa de transporte Cosco, que no início de março suspendeu as operações no Golfo, atravessaram o estreito na segunda-feira, segundo o site Marine Traffic.

- "Violência gera mais violência", alerta o Dalai Lama -

O líder espiritual budista Dalai Lama advertiu nesta terça-feira que a violência só resulta em mais conflito e pediu paz no Oriente Médio e na Ucrânia.

"A história nos mostrou diversas vezes que a violência só gera mais violência e que nunca é uma base duradoura para a paz", escreveu em uma carta.

- Bombardeios em "áreas militares" do centro do Irã -

A agência iraniana Fars relatou bombardeios em "áreas militares" de Isfahan, no centro do Irã, segundo uma informação "inicial" transmitida por Akbar Salehi, um comandante das forças de segurança do governo provincial. Não foram divulgados detalhes sobre danos ou vítimas.

- Irã executa dois condenados por integrar um grupo proibido -

O Poder Judiciário iraniano anunciou a execução de dois homens considerados culpados de integrar um grupo de oposição proibido e de conspiração contra a República Islâmica.

Na segunda-feira, outros dois homens foram executados por motivos similares. Todos eles foram acusados de pertencer à Organização dos Mujahedine do Povo do Irã (MEK), uma organização que atua no exílio desde a década de 1980.

- Indonésia pede respeito ao direito internacional após morte de soldados -

A Indonésia pediu às partes beligerantes no Oriente Médio "respeito ao direito humanitário internacional" depois que três capacetes azuis do país morreram no Líbano. O país solicitou uma reunião em caráter de urgência do Conselho de Segurança da ONU.

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira que abriu investigações sobre a morte dos três integrantes da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) no sul do país.

- Soldados israelenses mortos no Líbano -

O Exército israelense anunciou a morte de quatro soldados no sul do Líbano, o que eleva para 10 o número de militares falecidos desde o reinício do confronto com o grupo pró-iraniano Hezbollah em meio à guerra no Oriente Médio.

As Forças Armadas identificaram três soldados de uma brigada de reconhecimento mortos "em combate" na segunda-feira e informaram que um quarto foi assassinado.

- Explosões e cortes de energia em Teerã -

A imprensa iraniana noticiou explosões e cortes de energia elétrica em Teerã na manhã de terça-feira.

A agência Fars relatou "várias explosões" e queda de energia "em algumas áreas" da capital iraniana. A agência Tasnim mencionou explosões nas zonas leste e oeste de Teerã, além de cortes de energia no leste, antes de afirmar que uma subestação de energia elétrica havia sido atacada.

- Explosões em Jerusalém; Israel afirma que interceptou mísseis iranianos -

Um jornalista da AFP ouviu pelo menos 10 explosões em Jerusalém nesta terça-feira, depois que o Exército israelense anunciou que atuava para interceptar mísseis lançados a partir do Irã.

"Os sistemas de defesa estão em ação para interceptar a ameaça", afirmou o Exército no Telegram, antes de suspender o alerta alguns minutos depois. A imprensa iraniana anunciou o lançamento de foguetes contra Israel.

- Otimismo nos mercados com possível mudança de postura de Trump -

As Bolsas asiáticas limitaram suas perdas e o petróleo recuava nesta terça-feira após informações da imprensa segundo as quais o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria considerando encerrar a intervenção militar no Irã, mesmo sem conseguir a reabertura do Estreito de Ormuz.

O preço do barril de petróleo de Brent do Mar do Norte, referência mundial, recuava 1,37%, a 105,92 dólares.