Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Bombardeio nos subúrbios de Beirute -

Um bombardeio atingiu os subúrbios ao sul de Beirute após um aviso do Exército israelense para que os moradores abandonassem a região, considerada um reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah.

- Duas execuções no Irã -

O Poder Judiciário iraniano anunciou a execução de dois homens condenados por integrarem um grupo de oposição proibido e por tentativa de derrubar a República Islâmica.

- Soldado indonésio morto no sul do Líbano -

A Indonésia confirmou que um de seus capacetes azuis enviados ao Líbano morreu por "fogo de artilharia indireto" e outros três ficaram feridos. A Força da ONU no Líbano havia anunciado a morte de um soldado, mas sem revelar a nacionalidade.

- Israel ataca Teerã e intercepta mísseis -

O Exército israelense anunciou ataques contra infraestruturas militares iranianas ao longo da capital da República Islâmica. Algumas horas antes, informou que estava respondendo a "mísseis lançados pelo Irã" e pediu à população que procurasse refúgio.

- Central nuclear iraniana atingida por ataques -

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que a central nuclear de água pesada de Arak, no centro do Irã, ficou inoperante após um ataque israelense na sexta-feira.

- Trump diz que acordo com o Irã está próximo -

O presidente Donald Trump afirmou que a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã provocou uma mudança de regime na República Islâmica e disse que está próximo de um acordo para acabar com o conflito.

Ele declarou ainda que as Forças Armadas de seu país podem tomar "muito facilmente" a ilha de Kharg, onde o Irã possui um importante terminal de petróleo.

- Arábia Saudita intercepta mísseis -

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita anunciou a interceptação de cinco mísseis balísticos lançados contra o leste do país, sem revelar sua origem.

- Israel assegura acesso do Patriarca Latino à Igreja do Santo Sepulcro -

Israel afirmou nesta segunda-feira que o Patriarca Latino de Jerusalém terá acesso imediato à Igreja do Santo Sepulcro, depois que a polícia o impediu de celebrar a missa do Domingo de Ramos no templo, alegando motivos de segurança.

- Brent supera cotação de 115 dólares por barril -

O barril de Brent do Mar do Norte superou a cotação de 115 dólares, com uma alta de 3,2% durante as negociações no mercado asiático. O West Texas Intermediate também subia 3% e ultrapassou a barreira dos 100 dólares.

- Parlamento israelense aprova aumento dos gastos de defesa -

O Parlamento de Israel aprovou nesta segunda-feira o orçamento de 2026, que inclui um aumento considerável dos gastos militares, enquanto o país continua envolvido em guerras em várias frentes.

Segundo o Legislativo, o orçamento do Ministério da Defesa aumentou em 30 bilhões de shekels (10 bilhões de dólares) e deve superar 142 bilhões de shekels.

- Ataque iraniano no Kuwait mata um trabalhador indiano -

Um bombardeio iraniano contra uma central elétrica no Kuwait matou um trabalhador indiano e provocou danos em um edifício, informou o Ministério da Energia do país do Golfo.

- Irã afirma que atacou um complexo industrial em Israel -

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que atacou, com mísseis balísticos, um complexo industrial no sul de Israel, em resposta "aos ataques do eixo americano-sionista contra centros industriais" no país.

O Exército israelense anunciou um ataque contra uma área em Teerã onde o Ministério da Defesa do Irã produz componentes essenciais para a fabricação de mísseis balísticos.

- Cortes de energia em Teerã e na região norte do Irã -

O Ministério da Energia do Irã relatou no domingo apagões em Teerã, na região próxima e na província de Alborz após "ataques contra instalações de energia elétrica".