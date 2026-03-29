Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Irã ameaça atacar porta-aviões USS Abraham Lincoln -

O chefe da Marinha do Irã, Shahram Irani, afirmou que o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln será atacado se entrar me área de alcance de tiro.

- Bombardeios perto do Estreito de Ormuz -

Bombardeios israelenses e americanos atingiram uma área da cidade portuária iraniana próxima do Estreito de Ormuz, onde cinco pessoas morreram, informou a imprensa estatal do Irã.

"O inimigo americano-sionista executou um ataque criminoso no cais de Bandar Khamir, matando cinco pessoas e ferindo outras quatro", informou a agência oficial de notícias Irna.

- Presidente do Parlamento iraniano afirma que Washington planeja ataque terrestre -

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que os Estados Unidos estão preparando uma ofensiva terrestre contra o Irã.

"Publicamente, o inimigo envia mensagens de negociação e diálogo enquanto, em segredo, planeja uma ofensiva terrestre", afirmou Qalibaf em um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias IRNA.

Segundo o jornal Washington Post, que cita fontes do governo americano que solicitaram anonimato, o Pentágono se prepara para executar operações terrestres de várias semanas que não seriam uma invasão em larga escala, e sim incursões de forças especiais no território iraniano.

- Reunião dos chanceleres do Paquistão, Arábia Saudita, Egito e Turquia -

Ministros das Relações Exteriores do Paquistão, Arábia Saudita, Egito e Turquia se reunirão neste domingo para abordar a guerra no Oriente Médio, que tem a mediação de Islamabad para negociações entre Irã e Estados Unidos.

- Funerais em Beirute para jornalistas libaneses mortos em bombardeio israelense -

Centenas de pessoas participaram dos funerais de três jornalistas libaneses, entre eles um conhecido correspondente da emissora Al Manar, do Hezbollah, em um subúrbio no sul de Beirute.

- Bombardeio contra ambulância deixa dois mortos no sul do Líbano -

Um bombardeio israelense contra uma ambulância de um serviço de resgate ligado ao Hezbollah matou duas pessoas no sul do Líbano, um socorrista e o ferido que ele tentava salvar, anunciou a organização à AFP.

- Síria impede ataque contra base americana -

A Síria informou neste domingo que impediu um ataque com drones procedentes do Iraque contra a base americana de Qasrak, no nordeste do país.

- Explosões na capital iraniana -

Uma série de explosões potentes abalou a capital iraniana neste domingo, segundo um jornalista da AFP.

As explosões foram ouvidas no norte de Teerã e nuvens de fumaça foram observadas a partir dos locais atingidos no nordeste da cidade. Não foi possível determinar qual alvo foi atingido.

- Israel anuncia a morte de um soldado no Líbano -

O Exército israelense anunciou neste domingo a morte "em combate" de um soldado no sul do Líbano, o quinto falecido da força militar desde a retomada das hostilidades com o movimento islamita pró-Irã Hezbollah.

- Kuwait impede ataque com mísseis e drones -

O Exército do Kuwait anunciou que respondeu a um ataque de "mísseis e drones hostis".

"O Estado-Maior das Forças Armadas do Kuwait confirma que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam alvos hostis", indicou o Exército na rede X.

- Irã ameaça atacar universidades dos Estados Unidos -

A Guarda Revolucionária iraniana ameaçou atacar universidades americanas no Oriente Médio, após relatar a destruição de duas universidades no Irã por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel.

Várias universidades americanas têm campi em países do Golfo, como a Texas A&M University, no Catar, ou a New York University, nos Emirados Árabes Unidos.

- Navio anfíbio americano chega ao Oriente Médio -

O navio de ataque anfíbio USS Tripoli chegou ao Oriente Médio, informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), em meio a especulações sobre um possível envio de tropas americanas ao Irã.

O Centcom destacou que o porta-helicópteros lidera um grupo naval que inclui quase 3.500 marinheiros e fuzileiros navais.

- Dois navios com GLP destinados à Índia atravessam o Estreito de Ormuz -

Dois novos cargueiros com bandeira indiana que transportam gás liquefeito de petróleo (GLP) atravessaram o Estreito de Ormuz, anunciou o Ministério dos Transportes Marítimos da Índia.