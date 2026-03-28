Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Irã reivindica ataque a navio americano em Omã -

O Exército iraniano anunciou neste sábado que atacou um navio de apoio logístico dos Estados Unidos no porto de Salalah, um dos principais de Omã.

- Ataques contra áreas civis no Irã -

A imprensa iraniana relatou bombardeios dos Estados Unidos e de Israel em várias zonas residenciais que deixaram mais de 10 mortos.

Segundo autoridades locais citadas pela imprensa, pelo menos sete pessoas morreram em Boruyerd, na província de Lorestan (oeste), e outras cinco em Zenjan (noroeste).

- Acordo de cooperação entre Ucrânia e Emirados -

Ucrânia e Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo de cooperação de defesa ante os ataques com drones iranianos no Oriente Médio, anunciou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

- Produção interrompida em siderúrgica iraniana -

A produção de uma importante siderúrgica no Irã foi interrompida por ataques de Israel e dos Estados Unidos, informou a imprensa do país.

A empresa Khuzestan Steel Company, no sudoeste do país, explicou que "as cadeias de produção da fábrica foram paralisadas" porque várias unidades foram atingidas por ataques na sexta-feira.

- Rebeldes do Iêmen reivindicam ataque contra Israel -

Os rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram neste sábado o primeiro ataque contra Israel desde o início da guerra no Oriente Médio há um mês.

Algumas horas antes, o Exército israelense informou que estava interceptando um ataque procedente do Iêmen.

- EUA e Iraque reforçam cooperação -

Estados Unidos e Iraque anunciaram que pretendem reforçar a cooperação na área de segurança com a criação de um "comitê conjunto" para "impedir ataques" perpetrados por grupos iraquianos pró-Irã.

- Aeroporto do Kuwait sofre danos -

O aeroporto internacional do Kuwait foi alvo de um ataque com drones, que provocou danos materiais importantes, informaram as autoridades.

- Explosão perto de aeroporto no Iraque -

Uma forte explosão foi registrada nas imediações do aeroporto internacional de Erbil, capital do Curdistão autônomo no norte do Iraque, área que abriga assessores americanos da coalizão internacional antijihadista.

- Um ferido em Omã -

Um trabalhador estrangeiro ficou ferido na manhã de sábado após um ataque com drones no porto de Salalah, sudoeste de Omã. O ataque também provocou danos materiais leves.

- Ataques nos Emirados Árabes -

Ataques com mísseis e drones iranianos deixaram cinco feridos e provocaram incêndios em uma zona industrial de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

- 12 soldados americanos feridos na Arábia Saudita -

Um ataque iraniano contra a base aérea Príncipe Sultan, ao sudeste de Riade, na Arábia Saudita, deixou pelo menos 12 soldados americanos feridos, dois deles em estado grave, segundo a imprensa dos Estados Unidos.

- Ataques israelenses no Líbano -

Israel bombardeou várias localidades no sul do Líbano, segundo a imprensa estatal libanesa.

O movimento libanês pró-iraniano Hezbollah reivindicou ataques contra forças israelenses em uma localidade fronteiriça.

- Reunião de chanceleres no Paquistão -

Os ministros das Relações Exteriores do Paquistão, Arábia Saudita, Egito e Turquia se reunirão no domingo e na segunda-feira em Islamabad para discutir como "reduzir as tensões na região", segundo um comunicado oficial.

- Acordo entre Tailândia e Irã sobre o Estreito de Ormuz -

A Tailândia chegou a um acordo com o Irã para permitir a passagem "em condições de total segurança" de seus petroleiros pelo estratégico Estreito de Ormuz, anunciou o primeiro-ministro Anutin Charnvirakul.

- Terceiro ataque contra uma central nuclear iraniana -

O Irã denunciou um novo ataque contra a usina nuclear de Bushehr, o terceiro em 10 dias contra a instalação no sul do país, anunciou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

"Não foram registrados danos no reator em operação, nem emissões de radiação. As condições da usina são normais", informou na rede social X o órgão de controle nuclear da ONU, citando autoridades iranianas.

- Mísseis iranianos contra Israel -

Um homem morreu e dois ficaram feridos na noite de sexta-feira em Tel Aviv, Israel, segundo os serviços de emergência, após o anúncio, por parte do Exército israelense, de lançamentos de mísseis a partir do Irã. Outras duas pessoas ficaram feridas devido aos estilhaços do ataque no sul do país.

O chefe do Comando da Frente Interna do Exército israelense, Miki David, declarou em um vídeo publicado nas redes sociais que um míssil de submunições provocou "destruições consideráveis" em um edifício residencial.

- Explosões em Teerã -

Várias explosões abalaram Teerã durante a madrugada de sábado. O Exército israelense anunciou que atacou "alvos do regime" na capital iraniana.