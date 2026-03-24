Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

-EUA negocia com Irã "neste momento" -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que as negociações com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio estão em andamento, e acrescentou que Teerã tem "muita vontade" de chegar a um acordo.

"Estamos em negociações neste momento", disse Trump aos jornalistas, detalhando que o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado Steve Witkoff e seu genro, Jared Kushner, participam das conversas.

O mandatário acrescentou que o Irã entregou um "presente muito grande" relacionado ao petróleo e ao gás, que vale uma quantia enorme de dinheiro, sem dar detalhes.

- Operações dos EUA contra Irã continuam "sem cessar" -

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou em um comunicado à AFP que, enquanto o presidente Donald Trump e seus negociadores "exploram essa nova possibilidade diplomática, a operação Fúria Épica continua sem cessar para alcançar os objetivos militares estabelecidos pelo comandante em chefe e pelo Pentágono".

- Israel reafirma que seu plano no Irã e no Líbano não muda -

O "Exército israelense afirmou que atua "segundo um plano inalterado" no Irã e no Líbano, independentemente de qualquer negociação destinada a alcançar um acordo para pôr fim às hostilidades.

"Estamos atuando segundo um plano inalterado", declarou o porta-voz militar israelense, o general de brigada Effie Defrin, durante uma coletiva de imprensa televisionada, em resposta a uma pergunta sobre os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.

- Exército israelense diz que um míssil lançado do Irã caiu em Beirute -

"Após uma avaliação, e segundo as informações de que dispõe o Exército israelense, e diante dos disparos que haviam sido efetuados hoje em direção ao Estado de Israel, um míssil balístico lançado pelo regime terrorista iraniano caiu em Beirute", disse o Exército israelense em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.

- Mulher morre no norte de Israel após disparos vindos do Líbano -

Uma mulher de cerca de trinta anos morreu no norte de Israel após o lançamento de foguetes a partir do Líbano, onde as forças israelenses enfrentam combatentes do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, indicaram os serviços de resgate de Israel.

O Exército israelense disse à AFP que, pouco antes, essa região havia sido alvo de dezenas de foguetes provenientes do Líbano.

- França alerta para "nova crise do petróleo" -

A guerra no Oriente Médio está provocando uma "nova crise do petróleo" e, se persistir "além de algumas semanas", poderá se propagar "de forma mais abrangente na economia e se tornar, no fundo, de natureza mais sistêmica", advertiu nesta terça-feira (24) o ministro da Economia francês, Roland Lescure.

- Hezbollah critica expulsão de embaixador iraniano -

O movimento libanês pró-Irã Hezbollah criticou nesta terça-feira a decisão das autoridades libanesas de expulsar o embaixador do Irã e pediu que elas voltem atrás "imediatamente".

O Líbano retirou o credenciamento do recém-nomeado embaixador do Irã em Beirute e deu a ele o prazo até domingo para deixar o país.

- Mísseis iranianos contra Israel deixam três feridos, inclusive um bebê -

Um homem, uma mulher e um bebê ficaram feridos no sul de Israel após disparos de mísseis iranianos, informaram os serviços de emergência. Segundo informações da imprensa israelense, os três são beduínos.

- Rubio falará sobre a guerra com ministros do G7 na França -

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reunirá na sexta-feira, na França, com seus homólogos do G7 para abordar a guerra no Irã, anunciou o Departamento de Estado.

- Sistema de segurança no Golfo em 'colapso', afirma Catar-

A consequência mais importante da guerra no Oriente Médio é o "colapso" do sistema de segurança no Golfo, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Catar.

- Irã nomeia sucessor de Larijani no Conselho de Segurança Nacional -

O Irã nomeou Mohammad Bagher Zolghadr, um ex-comandante adjunto da Guarda Revolucionária e aliado fiel do falecido Ali Larijani, para substituí-lo à frente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, informou a televisão estatal.

Bagher Zolghadr também ocupou altos cargos nos ministérios do Interior e da Justiça.