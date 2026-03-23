Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Alta do petróleo e queda das Bolsas-

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira no mercado asiático, com o barril de WTI avançando 1,66%, a 99,86 dólares, e o Brent do Mar do Norte negociado a 112,98 dólares (+0,7%).

As principais Bolsas asiáticas fecharam em baixa (Tóquio, -3,47%; Seul, -6,5% e Hong Kong, -3,5%) e as europeias também abriram no vermelho: Paris recuava 1,44%, Londres 1,46%, Milão 1,76% e Frankfurt 1,89%.

- Irã ameaça instalar "minas navais" no Golfo -

O Irã advertiu que qualquer tentativa de atacar as costas ou ilhas do país provocará, "naturalmente e de acordo com a prática militar estabelecida, que em todas as rotas de acesso e nas linhas de comunicação no Golfo Pérsico e nas zonas costeiras sejam instalados diversos tipos de minas navais", afirmou o Conselho de Defesa em um comunicado divulgado pela imprensa estatal.

- Rússia pede solução "política e diplomática" -

A Rússia pediu uma solução "política e diplomática" para a guerra no Oriente Médio, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no sábado destruir as centrais elétricas iranianas se Teerã não reabrir o Estreito de Ormuz em 48 horas.

"Acreditamos que a situação deveria ter evoluído para uma solução política e diplomática", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. "Esta é a única maneira eficaz de contribuir para apaziguar a situação catastrófica e tensa que se desenvolveu na região", acrescentou.

- China alerta contra risco de situação "incontrolável" -

A China advertiu para o risco de uma situação "incontrolável" no Oriente Médio se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprir a ameaça de destruir as centrais elétricas do Irã.

"Se a guerra se prolongar e a situação se deteriorar ainda mais, toda a região poderá ser levada a uma situação incontrolável", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Trump lançou um ultimato ao Irã e afirmou que, se Teerã não reabrir o Estreito de Ormuz nas próximas horas (20h44 de Brasília nesta segunda-feira), os Estados Unidos "aniquilarão" suas centrais elétricas.

- Irã lança mísseis contra Israel -

O Exército israelense anunciou que detectou "mísseis disparados do Irã" em direção ao seu território e afirmou que seu sistema de defesa aérea está pronto "para interceptar a ameaça". Mais tarde, anunciou que os cidadãos poderiam abandonar os abrigos "em todas as regiões do país".

- Um morto em ataque no Irã contra centro de transmissão de rádio -

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no ataque a um centro de transmissão de rádio na cidade portuária de Bandar Abbas, perto do Estreito de Ormuz, anunciou a emissora pública iraniana Irib.

"O transmissor AM de 100 quilowatts do Centro de Rádio e Televisão do Golfo Pérsico foi alvo do exército terrorista americano-sionista", informou a Irib no Telegram. Mais tarde, a programação de rádio e televisão foi retomada normalmente.

- Drones e mísseis contra países do Golfo -

A região de Riade, na Arábia Saudita, foi alvo de dois mísseis balísticos. Um foi interceptado e o outro caiu em uma área desabitada, segundo o Ministério da Defesa.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que responderam a "ameaças de mísseis e drones" procedentes do Irã, segundo as autoridades. O Bahrein também acionou o sistema de alerta, segundo o Ministério do Interior.

- Explosões em Teerã -

Várias explosões foram ouvidas em Teerã, informaram as agências Fars e Mehr, depois que o Exército israelense anunciou uma "onda de ataques" contra a capital do Irã. Segundo a Fars, os ataques atingiram o norte, o centro, o leste e o oeste da capital.

- A crise de energia é uma ameaça "muito grave", afirma AIE -

"Nenhum país ficará imune aos efeitos da crise se continuar avançando nessa direção", advertiu o diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol.

Ele também afirmou que a crise energética causada pela guerra no Oriente Médio é mais grave do que os dois grandes choques do petróleo dos anos 1970, razão pela qual "a economia mundial enfrenta hoje uma ameaça muito, muito grave".

- Macron pede suspensão dos ataques contra instalações energéticas -

"Diante do risco de uma escalada incontrolável", o presidente francês Emmanuel Macron disse que é "essencial" uma moratória sobre os ataques "contra as infraestruturas energéticas e civis".

Durante uma conversa telefônica com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, ele também pediu que "o Irã restabeleça a liberdade de circulação no Estreito de Ormuz".

- Grupo pró-Irã suspende ataques contra embaixada dos EUA no Iraque -

As Brigadas do Hezbollah, um dos grupos armados pró-Irã que atuam no Iraque, anunciaram nesta segunda-feira a suspensão por mais cinco dias dos ataques contra a embaixada americana em Bagdá, após um anúncio semelhante na semana passada.

"O prazo concedido à embaixada do mal americano será prorrogado por cinco dias", afirma um comunicado do grupo, chamado Kataeb Hezbollah em árabe.