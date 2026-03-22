Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Israel "intensificará" operações no Líbano -

O Exército israelense "intensificará suas operações terrestres seletivas" e os ataques no Líbano, advertiu neste domingo (22) o chefe do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir.

"A operação contra a organização terrorista Hezbollah não fez mais do que começar (...) Trata-se de uma operação de longo prazo, e estamos preparados para isto", afirmou em um comunicado.

- Ataques contra ex-paramilitares no Iraque -

Combatentes do Hashed al-Shaabi, uma coalizão de ex-paramilitares que também inclui grupos armados pró-iranianos, foram alvo de três ataques aéreos cerca de 50 quilômetros ao sul de Bagdá, anunciaram as autoridades locais.

-Israel investiga se matou um civil na fronteira com o Líbano -

O Exército de Israel afirma estar investigando se seus militares mataram um civil israelense perto da fronteira com o Líbano, após o grupo pró-iraniano Hezbollah reivindicar um ataque na mesma área.

- EUA poderia "escalar" seus ataques -

Os Estados Unidos podem ter que intensificar seus ataques contra o Irã para pôr fim à guerra, afirmou neste domingo (22) o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Quando questionado pela NBC se o presidente Donald Trump vai apaziguar ou intensificar a guerra, Bessent respondeu: "Não são coisas mutuamente excludentes. Às vezes é preciso escalar para desescalar". "Esta é a única linguagem que os iranianos entendem", argumentou.

- Líbano teme uma "invasão terrestre" -

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, declarou que o ataque israelense contra a ponte de Qasmiyeh sobre o rio Litani "constitui uma escalada perigosa e uma violação flagrante da soberania do Líbano, e é considerado um prelúdio de uma invasão terrestre".

Um jornalista da AFP testemunhou o ataque do exército israelense a esta importante ponte no sul do Líbano após Israel alertar que destruirá mais infraestruturas rodoviárias deste tipo sobre o rio Litani.

- Irã ameaça fechar completamente o Estreito de Ormuz -

O Exército do Irã ameaçou fechar completamente o estratégico Estreito de Ormuz caso o presidente Donald Trump ataque as usinas de energia elétrica do país.

"Se forem concretizadas as ameaças dos Estados Unidos relativas às usinas de energia do Irã, [...] o Estreito de Ormuz será totalmente fechado e não voltará a ser reaberto até que as nossas usinas destruídas tenham sido reconstruídas", afirmou o comando operacional do exército Khatam Al Anbiya em um comunicado.

- Netanyahu promete "atacar pessoalmente" cada dirigente do Irã -

Israel atacará "pessoalmente" todos os dirigentes do Irã, ameaçou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Vamos atrás do regime (...) E vamos atacá-los pessoalmente, seus dirigentes, suas instalações, seus ativos econômicos", afirmou aos jornalistas.

Na noite de sábado (21), os ataques iranianos contra o sul de Israel causaram cerca de 100 feridos em Arad e cerca de 30 em Dimona, uma cidade que abriga instalações nucleares.

- "Consternação" do papa -

"Sigo observando com consternação a situação no Oriente Médio, assim como em outras regiões do mundo devastadas pela guerra e pela violência", declarou o papa Leão XIV.

- "Fase perigosa" da guerra, segundo a OMS -

A guerra no Oriente Médio entrou em uma "fase perigosa" com os ataques perto de instalações nucleares no Irã e em Israel, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS).

- Irã lançou 400 mísseis contra Israel -

O Irã lançou mais de 400 mísseis balísticos contra Israel desde o início da guerra, dos quais 92% foram interceptados, afirmou um porta-voz do Exército israelense.

- Trump dá ultimato ao Irã para reabrir o Estreito de Ormuz -

O presidente americano, Donald Trump, deu 48 horas ao Irã para reabrir o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo, sob ameaça de destruir suas centrais de energia elétrica.

"Se o Irã não ABRIR TOTALMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz no prazo de 48 horas a partir deste exato momento, os Estados Unidos atacarão e destruirão várias USINAS ELÉTRICAS, COMEÇANDO PELA MAIOR!", disse em uma mensagem no Truth Social.

- Irã ameaça atacar usinas energéticas do Golfo -

O Exército iraniano advertiu que atacará as infraestruturas energéticas e de dessalinização de água na região do Golfo, após ameaça do presidente americano de destruir centrais elétricas.

Se atacarem suas instalações "todas as infraestruturas energéticas, de tecnologia da informação e de dessalinização pertencentes aos Estados Unidos" na região serão atacadas, declarou o porta-voz de Khatam Al Anbiya, o comando operacional do Exército do Irã, em um comunicado da agência Fars.