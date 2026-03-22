Irã x EUA e Israel: os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Ataque iranianona cidade Dimona, em Israel. JOHN WESSELS / AFP

Há quase um mês do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, ataques e ameaças seguem de todos os lados. Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

Mísseis iranianos deixam 100 feridos no sul de Israel

Pelo menos cem pessoas ficaram feridas na noite de sábado (21) na cidade de Arad, no sul de Israel, após um ataque iraniano, segundo o último balanço dos serviços de resgate.

Pouco antes, a cidade de Dimona, que abriga instalações nucleares, também foi atingida por um míssil. As equipes de socorro israelenses relataram cerca de 30 feridos na cidade.

O Irã reivindicou o lançamento em "resposta ao ataque inimigo" contra o complexo nuclear de Natanz, no centro do país.

Netanyahu promete atacar cada dirigente do Irã

Israel atacará "pessoalmente" todos os dirigentes do Irã, ameaçou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante visita a um local atingido por um míssil iraniano.

— Vamos atrás do regime [...] E vamos atacá-los pessoalmente, seus dirigentes, suas instalações, seus ativos econômicos — declarou à imprensa entre os escombros.

Preocupação do papa

— Continuo acompanhando com consternação a situação no Oriente Médio, assim como em outras regiões do mundo devastadas pela guerra e pela violência —disse o papa Leão XIV após a oração do Ângelus.

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— A morte e a dor provocadas por essas guerras são um escândalo para toda a família humana e um grito diante de Deus — prosseguiu.

Na quarta-feira (18), o Vaticano já havia pedido para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompesse a guerra.

"Fase perigosa" da guerra, segundo a OMS

A guerra no Oriente Médio entrou em uma "fase perigosa" com os ataques nas proximidades de instalações nucleares no Irã e em Israel, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Os ataques contra instalações nucleares constituem uma ameaça crescente para a saúde pública e a segurança ambiental", afirmou no X o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Irã lançou 400 mísseis contra Israel

O Irã lançou mais de 400 mísseis balísticos contra Israel desde o início da guerra, dos quais 92% foram interceptados, informou um porta-voz do exército israelense, Nadav Shoshani. Segundo ele, foram apenas "quatro impactos diretos".

Exército israelense destruirá mais pontes no Líbano

O exército israelense recebeu ordem para destruir "todas as pontes" do sul do Líbano que sejam usadas para fins "terroristas", afirmou o ministro da Defesa, Israel Katz.

— O primeiro-ministro e eu ordenamos o Tsahal [exército israelense] que destrua imediatamente todas as pontes sobre o rio Litani que são usadas para atividades terroristas, a fim de impedir a passagem [...] do Hezbollah e de armas para o sul — disse Katz.

Ataque libanês mata um no norte de Israel

Uma pessoa foi morta no norte de Israel por um foguete lançado a partir do Líbano, anunciaram socorristas e o exército israelenses. O ataque foi reivindicado pelo movimento pró-iraniano Hezbollah.

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Oito ataques contra centro americano no aeroporto de Bagdá

Um centro diplomático e logístico dos Estados Unidos no aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, foi atacado oito vezes durante a noite, informou um responsável pela segurança iraquiana.

Três mísseis atingem a capital da Arábia Saudita

Três mísseis balísticos foram detectados perto de Riad, a capital da Arábia Saudita, indicou o Ministério da Defesa. "Um míssil foi interceptado e os outros dois caíram em áreas desabitadas", afirmou um porta-voz nas redes sociais.

Trump dá ultimato ao Irã para reabrir o estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu 48 horas ao Irã para abrir o estreito de Ormuz ao tráfego marítimo sob ameaça de destruir suas centrais elétricas.

"Se o Irã não abrir totalmente, sem ameaças, o Estreito de Ormuz, dentro de 48 horas a partir deste momento exato, os Estados Unidos atacarão e aniquilarão suas numerosas usinas de energia", ameaçou o mandatário em sua rede Truth Social, indicando que atacará primeiro a maior delas.

Irã responde a Trump e ameaça atacar instalações energéticas do Golfo

O exército iraniano alertou que atacará as infraestruturas energéticas e de dessalinização da região do Golfo após a ameaça do presidente americano de destruir centrais elétricas.

Se atacarem suas instalações, "todas as infraestruturas energéticas, de tecnologia da informação e de dessalinização pertencentes aos Estados Unidos" na região serão atacadas, declarou o porta-voz de Khatam al Anbiya, o comando operacional do exército do Irã, em comunicado à agência Fars.