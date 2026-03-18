Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Israel reivindica a morte de ministro iraniano -

"Na noite passada, o ministro da Inteligência do Irã, (Esmail) Khatib, também foi eliminado", anunciou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em um comunicado.

O nome de Khatib entra para a lista de dirigentes iranianos assassinados por Estados Unidos e Israel desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, que inclui o chefe da Segurança iraniana, Ali Larijani, e o líder supremo Ali Khamenei.

Katz afirmou que o Exército israelense tem o caminho livre para assassinar altos dirigentes "sem a necessidade de qualquer aprovação adicional".

- OMI aborda a questão de Ormuz -

A Organização Marítima Internacional (OMI) iniciou em Londres uma reunião de crise de dois dias para definir "medidas práticas" para garantir a segurança no Estreito de Ormuz, onde 20.000 marinheiros estão bloqueados atualmente em 3.200 navios por causa da guerra.

- Irã prende supostas redes "monarquistas" e suspeitos de espionagem -

As autoridades iranianas anunciaram a prisão de mais de 100 supostos membros de "células monarquistas" que conspiravam contra a República Islâmica, além de suspeitos de espionagem e indivíduos acusados de colaborar com um canal de televisão proibido.

Além disso, as autoridades iranianas executaram um homem condenado por espionagem para Israel, a primeira execução desde o início da guerra.

- Seleção feminina de futebol do Irã volta ao país -

A seleção feminina de futebol do Irã, da qual várias jogadoras solicitaram asilo na Austrália, retornou ao país nesta quarta-feira após atravessar o posto de Gürbulak, na fronteira com a Turquia.

Sete integrantes da delegação feminina iraniana - seis jogadoras e um membro da comissão técnica - haviam solicitado inicialmente asilo na Austrália, depois que foram chamadas de "traidoras" em seu país por se recusarem a cantar o hino nacional antes de uma partida, em plena guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel.

No final, apenas duas jogadoras permaneceram na Austrália.

- Ao menos 12 mortos em bombardeios israelenses no centro de Beirute -

Pelo menos 12 pessoas morreram e 41 ficaram feridas em ataques israelenses no coração de Beirute, um dos epicentros da guerra regional, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Israel também atacou o leste e o sul do Líbano, onde uma ordem de evacuação provocou pânico na região de Tiro, um porto declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

- Novo escudo antiaéreo Patriot enviado pela Otan ao sul da Turquia -

A Turquia anunciou o envio, por parte da Otan, de uma nova bateria antiaérea Patriot na base militar de Incirlik, que abriga forças americanas, após a interceptação, no início de março, de três mísseis balísticos lançados em direção ao território turco a partir do Irã.

- Explosões em Erbil -

Ao menos quatro fortes explosões foram registradas em Erbil, capital do Curdistão autônomo no norte do Iraque, segundo jornalistas da AFP, depois que grupos armados pró-Irã executaram ataques com drones contra militares e interesses americanos nos últimos dias.

- Iraque retoma exportações; petróleo em queda -

O Iraque anunciou a retomada de parte de suas exportações de petróleo, 250.000 barris diários transportados por oleoduto até um porto turco, após um acordo com as autoridades do Curdistão iraquiano autônomo.

Em resposta, os preços do petróleo caíram e, às 8h20 GMT (5h20 de Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI), referência americana, recuava 2,62%, a 93,69 dólares, enquanto o barril de Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, perdia 1,20%, a 102,18 dólares.

- Ameaças iranianas -

"A onda de consequências mundiais está apenas começando e afetará a todos, sem distinção de riqueza, religião ou raça", advertiu o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

O comandante do Exército iraniano, Amir Hatami, ameaçou vingar a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, cujo funeral acontece em Teerã.

- Projétil iraniano cai perto de base australiana nos Emirados Árabes Unidos -

Um projétil iraniano caiu perto de um quartel militar australiano nos Emirados Árabes Unidos, informou o primeiro-ministro Anthony Albanese. O ataque não deixou feridos.

- Dois mortos perto de Tel Aviv em ataques do Irã -

Duas pessoas morreram perto de Tel Aviv, segundo os serviços de emergência, em um local onde a polícia israelense havia informado sobre a queda de fragmentos de foguetes lançados a partir do Irã.

No total, 14 israelenses morreram na guerra no Oriente Médio.