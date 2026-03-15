Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Irã denuncia ataques de bases dos EUA no Oriente Médio -

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou ter "muitas provas" de que bases dos Estados Unidos no Oriente Médio foram utilizadas para atacar o país e sustentou que mísseis foram lançados a partir dos Emirados Árabes Unidos contra a ilha de Kharg, um centro petrolífero vital.

Em declarações ao veículo em língua árabe Al-Araby Al-Jadeed, fez também um alerta: "Esta guerra terminará quando tivermos a certeza de que não se repetirá e de que serão pagas reparações. Já vivemos isso no ano passado: Israel atacou, depois os Estados Unidos (...) se reagruparam e voltaram a nos atacar".

- Capitã da seleção de futebol do Irã retira pedido de asilo -

A capitã da seleção iraniana de futebol feminino, que disputou a Copa da Ásia na Austrália, retirou seu pedido de asilo, informou neste domingo a imprensa iraniana, o que a torna a quinta integrante da delegação a mudar de opinião.

- Israel não prevê negociar com o Líbano -

Israel afirmou que não estão previstas negociações diretas com o Líbano para pôr fim à guerra desencadeada em 2 de março por um ataque do Hezbollah ao seu território.

Uma fonte libanesa havia declarado no sábado que as negociações estavam "na agenda" e que os preparativos para a formação de uma delegação estavam "em curso", mas ressaltou que era necessário "um compromisso israelense em favor de uma trégua ou de um cessar-fogo".

- Irã ataca Israel -

O Exército iraniano declarou ter atacado com drones uma importante unidade policial e um centro de comunicações via satélite em Israel.

- Irã pede evitar ações que ampliem a guerra -

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, pediu aos demais países que evitem qualquer ação que possa ampliar a guerra com Israel e os Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou no sábado que outros países "devem se encarregar" de garantir a segurança no Estreito de Ormuz com o envio de navios. Ele citou China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido.

- Israel aprova orçamento "de emergência" -

O governo israelense aprovou um pacote de 827 milhões de dólares (4,34 bilhões de reais) para compras militares de "emergência", informou a imprensa israelense neste domingo.

- Reino Unido pede "desescalada" -

O ministro britânico de Energia, Ed Miliband, considerou essencial reduzir as tensões no Oriente Médio, após o apelo de Trump para que navios de guerra de outros países contribuam para proteger os suprimentos mundiais de petróleo que passam pelo Estreito de Ormuz.

- Seul "analisa" enviar navio ao Estreito de Ormuz -

A Coreia do Sul afirmou que "analisa de perto" o pedido de Trump para o envio de navios ao Estreito de Ormuz.

- Ataques de drones perto de prisão para jihadistas -

Autoridades iraquianas expressaram preocupação com os repetidos ataques de drones nas proximidades do aeroporto de Bagdá, que ameaçam diretamente uma prisão de alta segurança onde estão supostos jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI).

- Onda de ataques "em grande escala" no oeste do Irã -

O exército israelense anunciou ter lançado uma onda de ataques "em grande escala" no oeste do Irã, no 16º dia de sua ofensiva conjunta com os Estados Unidos contra a república islâmica.

- 20 detidos no Irã -

Autoridades iranianas prenderam pelo menos 20 pessoas na província do Azerbaijão Ocidental (noroeste) por "transmitirem informações locais sobre militares, policiais e de segurança ao inimigo sionista", informou a agência de notícias Fars.

- Guarda iraniana ameaça Netanyahu

A Guarda Revolucionária iraniana jurou "perseguir e matar" o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. "Se esse criminoso e assassino de crianças continuar vivo, vamos persegui-lo e matá-lo com toda a nossa força", afirmou em seu site, Sepah News.

- Novas explosões no Bahrein -

Fortes explosões abalaram Manama, capital do Bahrein, constataram jornalistas da AFP na cidade.

- Drones na Arábia Saudita e nos Emirados -

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou que destruiu dez drones no leste e na capital, Riade, enquanto o dos Emirados Árabes Unidos afirmou ter interceptado drones e mísseis lançados contra o país.

- Japão considera difícil enviar navios militares ao Golfo -

Takayuki Kobayashi, assessor político da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, não descartou "em termos legais" a possibilidade de enviar navios militares ao Estreito de Ormuz, mas disse que "é algo que deve ser considerado com grande cautela".

- Grandes Prêmios de F1 da Arábia Saudita e do Bahrein cancelados pela guerra -

Os Grandes Prêmios de Fórmula 1 do Bahrein e da Arábia Saudita foram cancelados devido à guerra, anunciou neste domingo a Federação Internacional do Automobilismo (FIA).