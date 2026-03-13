Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Mais de 700 mortos no Líbano -

O número de mortos pelos ataques de Israel contra o Líbano chega a 773, incluindo 103 crianças, e os feridos já somam 1.933 desde o início da guerra entre Israel e o movimento Hezbollah em 2 de março, informou o Ministério da Saúde.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lançou nesta sexta-feira um apelo para arrecadar 325 milhões de dólares(1,7 bilhão de reais) em ajuda humanitária para apoiar o Líbano na crise de deslocados provocada pela guerra.

- Explosões em Tel Aviv -

Várias explosões foram ouvidas nesta sexta-feira em Tel Aviv, no centro de Israel, onde soaram as sirenes de alerta, informaram jornalistas da AFP depois que o Exército israelense relatou disparos de mísseis a partir do Irã.

As explosões foram ouvidas até Jerusalém, a cerca de 70 quilômetros de Tel Aviv.

- Trump considera "possível" que Putin esteja ajudando "um pouco" o Irã -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspeita que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, esteja ajudando o Irã na guerra contra os Estados Unidos e Israel.

"Acho que ele pode estar ajudando um pouco, sim, suponho. E provavelmente pensa que nós estamos ajudando a Ucrânia, não?", disse Trump em entrevista à Fox News Radio.

- Khamenei está "ferido e provavelmente desfigurado" -

O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, está "ferido e provavelmente desfigurado", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, em uma entrevista coletiva.

"Sabemos que o novo suposto - e não tão supremo - líder está ferido e provavelmente desfigurado", disse.

- Trump: o regime iraniano vai cair "mas talvez não imediatamente"-

O presidente dos Estados Unidos espera que o povo iraniano se levante para substituir seu governo após os ataques militares americanos e israelenses, mas não acredita que isso ocorra de imediato.

"Eu realmente acho que é um grande obstáculo a superar para pessoas que não têm armas. Acho que é um obstáculo muito grande... Vai acontecer, mas talvez não imediatamente", disse Trump à Fox News Radio.

- Querem "desintegrar" o Irã -

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, acusou Israel e os Estados Unidos de quererem "desintegrar" o Irã.

- OIM ajuda migrantes a deixar o Irã -

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), que está ajudando migrantes a regressar a seus países a partir do Irã, recebeu pedidos para auxiliar centenas de pessoas bloqueadas pela guerra.

Segundo a OIM, os migrantes no Irã estão em situação de extrema vulnerabilidade, em um contexto de bombardeios intensos e deslocamentos em massa de populações que não contam com as estruturas de apoio de que dispõem os cidadãos iranianos.

- Irã promete uma "lição memorável" a Israel e EUA -

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, afirmou que seu país "daria uma lição memorável" aos Estados Unidos e a Israel após a ofensiva conjunta dos dois países contra a República Islâmica, que desencadeou a guerra no Oriente Médio.

"Não podemos aceitar que os americanos falem de diálogo e de cessar-fogo de vez em quando, para então nos vermos diante da repetição dos crimes e desta guerra", disse Baghaei, em referência aos ataques de Israel e Estados Unidos em junho do ano passado, que terminaram após 12 dias de conflito.

- Macron insiste no papel "defensivo" da França, após primeira baixa militar -

O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou que a posição de seu país diante da guerra no Oriente Médio é "puramente defensiva", pouco depois de um drone de fabricação iraniana matar um soldado francês no Iraque.

"A posição da França é puramente defensiva, em apoio aos seus aliados, e nunca poderia justificar que fosse atacada", afirmou Macron durante uma coletiva de imprensa em Paris ao lado de seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky.

- Míssil balístico procedente do Irã derrubado na Turquia -

A Turquia informou que um míssil balístico procedente do Irã foi abatido em seu espaço aéreo pelas defesas da Otan, no terceiro incidente do tipo em pouco mais de uma semana.

"Um projétil balístico lançado do Irã e que entrou no espaço aéreo turco foi neutralizado pelos sistemas de defesa aérea e antimísseis da Otan, instalados no Mediterrâneo Oriental", afirma um comunicado do Ministério da Defesa.

- Seis mortos em acidente de avião americano no Iraque -

Seis tripulantes de um avião de reabastecimento americano morreram depois que a aeronave caiu no oeste do Iraque, anunciou o Exército dos Estados Unidos, que citou um acidente.

"Os seis membros a bordo de um avião-tanque KC-135 dos Estados Unidos que caiu no oeste do Iraque foram agora confirmados como mortos", indicou nas redes sociais o Centcom, que anteriormente havia informado quatro mortos.

O Irã atribui o ataque a um grupo aliado.