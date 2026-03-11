Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Novo líder "são e salvo" -

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, está "são e salvo", apesar de ter sofrido ferimentos no ataque que matou seu pai e antecessor, o aiatolá Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos em 28 de fevereiro, afirmou o filho do presidente da República Islâmica, Yusef Pezeshkian.

Segundo o jornal The New York Times, que cita três fontes do governo iraniano, o novo líder, de 56 anos, teria ferimentos sobretudo nas pernas, mas está a salvo em um local de segurança máxima, embora com possibilidades de comunicação limitadas.

- Navio atingido por projétil -

Um segundo navio porta-contêineres foi atingido nos Emirados Árabes Unidos por um projétil não identificado, informou uma agência britânica de segurança marítima, enquanto o Irã intensifica os ataques no Golfo e no Estreito de Ormuz.

"A tripulação está sã e salva", afirmou a United Kingdom Maritime Trade Operations.

- Drones atingem o aeroporto de Dubai -

Drones caíram perto do aeroporto de Dubai e deixaram quatro feridos, mas o tráfego aéreo não foi interrompido, informou o governo da cidade dos Emirados Árabes Unidos.

- Ataque contra Beirute -

Um ataque israelense atingiu nesta quarta-feira o centro de Beirute pela segunda vez desde o início da guerra, informou a agência de notícias estatal libanesa.

Israel também voltou a bombardear os subúrbios do sul de Beirute, reduto do grupo pró-iraniano Hezbollah.

- Explosões em Doha -

Várias explosões foram ouvidas em Doha, capital do Catar, informaram jornalistas da AFP.

O Ministério do Interior catari anunciou um "nível elevado de ameaça à segurança" e recomendou que a população evite sair de casa e permaneça longe das janelas.

- Manifestantes "inimigos" -

Qualquer manifestante contrário às autoridades será tratado como "inimigo", advertiu o chefe da polícia iraniana, Ahmad Reza Radan, dois meses após a violenta repressão de um movimento de protesto. Washington pediu aos iranianos que tomem o poder.

- Reservas estratégicas -

Os ministros da Energia do G7 afirmaram que estão "dispostos" a adotar "todas as medidas necessárias" em um contexto de forte instabilidade dos preços do petróleo.

A Agência Internacional de Energia (AIE) propôs recorrer às reservas estratégicas de petróleo, uma medida sem precedentes que será anunciada nesta quarta-feira para conter a disparada dos preços, segundo o Wall Street Journal.

Os preços do petróleo bruto mostraram sinais de estabilidade nesta quarta-feira. O barril de West Texas Intermediate era negociado no mercado asiático a 83,75 dólares, enquanto o de Brent do Mar do Norte tinha cotação de 88,28 dólares.

- Irã reivindica ataques em larga escala -

O Irã executou a onda de ataques "mais violenta e contundente" desde o início da guerra, direcionada principalmente contra alvos americanos e israelenses, segundo a emissora estatal Irib.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, afirmou que atacou a base americana de Arifjan, no Kuwait, informaram as agências de notícias iranianas Mehr e Fars.

- Projéteis contra Israel -

O Exército israelense anunciou a detecção de uma segunda onda de mísseis lançados do Irã. Jornalistas da AFP ouviram sirenes de alerta antiaéreo em Jerusalém e o som de explosões à distância. A emissora israelense Channel 12 informou que várias pessoas ficaram feridas nas imediações de Tel Aviv.

- Arábia Saudita no alvo -

O Ministério da Defesa saudita informou a interceptação de sete mísseis balísticos, incluindo seis que tinham como alvo a base aérea 'Prince Sultan', perto de Riade, que abriga militares americanos.

O ministério também anunciou a neutralização de quase 15 drones, sete deles direcionados contra o gigantesco campo de petróleo de Shaybah, na fronteira com os Emirados Árabes Unidos.

- Refugiadas na Austrália -

Uma jogadora e um integrante da comissão técnica da seleção feminina de futebol do Irã solicitaram asilo na Austrália.

Na segunda-feira, cinco jogadoras apresentaram o mesmo pedido, depois que foram chamadas de "traidoras" em seu país por não cantarem o hino nacional antes de uma partida da Copa da Ásia.

- Embarcações iranianas de colocação de minas destruídas -

O Exército americano anunciou a destruição de 16 embarcações iranianas de colocação de minas "perto do Estreito de Ormuz".

Trump ameaçou Teerã com grandes "consequências militares" caso minas sejam instaladas no estreito.

- Explosões em Teerã -

Jornalistas da AFP em Teerã ouviram novas detonações durante a madrugada de quarta?feira.

As explosões foram ouvidas na zona norte e oeste da capital iraniana, já abalada por impactos nas primeiras horas do dia. O Exército israelense reivindicou uma nova onda de ataques contra a cidade.