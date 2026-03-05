Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

A seguir, os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Irã envia outro navio ao Sri Lanka

Um segundo navio de guerra iraniano segue nesta quinta-feira (5) para o Sri Lanka, no Oceano Índico, um dia após um submarino americano torpedear uma fragata iraniana, informou o ministro cingalês da Comunicação, Nalinda Jayatissa.

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, acusou o governo dos Estados Unidos de cometer uma "atrocidade" ao afundar o navio de guerra e advertiu que o país "lamentará amargamente" o precedente criado.

O Sri Lanka afirmou que recuperou os corpos de 87 marinheiros do navio. Quase 30 tripulantes foram resgatados com ferimentos graves e 61 continuam desaparecidos.

- Itália envia ajuda ao Golfo -

A primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que "a Itália, assim como o Reino Unido, a França e a Alemanha, pretende enviar ajuda aos países do Golfo".

"Estamos falando claramente de defesa, defesa aérea (...) porque há dezenas de milhares de italianos na região e quase 2.000 soldados que devemos proteger", declarou.

- Explosões em Doha e Manama -

Jornalistas da AFP ouviram explosões sobre a capital do Catar, Doha, e sobre a capital do Bahrein, Manama.

- EUA pedem a Israel para seguir "até o fim" -

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que seu homólogo americano, Pete Hegseth, o instou a prosseguir com a operação "até o fim".

"O secretário de Defesa disse: 'Sigam em frente até o fim, estamos com vocês'", afirmou Katz, segundo um comunicado do gabinete do ministro israelense.

- Ataques em Teerã -

O Exército israelense lançou outra série de ataques "em larga escala" contra Teerã. Os alvos eram "as infraestruturas do regime" iraniano, segundo um comunicado militar.

A agência de notícias iraniana Tasnim relatou várias explosões na capital.

- Internet cortada -

O corte de internet no Irã já dura cinco dias. "A conectividade permanece em torno de 1% do nível habitual", informou o site especializado em cibersegurança NetBlocks.

- Suposta morte de líder do Hamas -

A agência estatal de notícias libanesa ANI afirmou que um ataque israelense matou um chefe do movimento islamista Hamas em um campo de refugiados palestinos no norte do Líbano.

Wasim Atallah al Ali e sua esposa morreram quando "um drone inimigo atacou sua residência" no campo de Beddawi, perto de Trípoli, durante a noite, informou a ANI, que o descreveu como um alto comandante do Hamas.

- Mobilização australiana -

A Austrália deslocou dois aviões militares para o Oriente Médio como parte de seu plano de contingência.

- Ataques iranianos no Curdistão -

O Irã anunciou nesta quinta-feira que lançou mísseis contra os quartéis-generais das forças curdas na região autônoma do Curdistão, no Iraque, área que abriga tropas dos Estados Unidos.

Os ataques, que segundo um porta-voz provocaram a morte de um integrante de um grupo curdo iraniano no exílio, aconteceram após advertências das autoridades iranianas: "Os grupos separatistas não devem imaginar que soprou um vento novo e tentar agir".

- Teste para a economia mundial (FMI) -

O conflito no Oriente Médio está colocando "mais uma vez à prova" a resiliência econômica mundial, afirmou a diretora geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva

"Se o conflito se prolongar, é evidente que poderia afetar os preços mundiais da energia, a confiança dos mercados, o crescimento e a inflação, além de representar novas exigências aos líderes políticos em todo o mundo", declarou.

- China determina suspensão das exportações de gasolina-

A China pediu às suas principais refinarias que suspendam as exportações de diesel e gasolina porque a guerra representa um risco de escassez de abastecimento, informou a agência Bloomberg.

- Fundo de estabilização de Seul -

O governo da Coreia do Sul ordenou a ativação de um fundo de estabilização da Bolsa de Valores de 68 bilhões de dólares para reduzir a volatilidade provocada pela "escalada da crise no Oriente Médio", que gerou perdas expressivas em Seul nesta semana.

- Explosão de petroleiro no Kuwait -

Um petroleiro foi atingido por uma "grande explosão" perto do Kuwait, o que provocou um vazamento de combustível, informou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

- Irã lança mísseis contra Israel -

Teerã lançou uma nova salva de mísseis contra Israel nesta quinta-feira, informaram o Exército israelense e a imprensa estatal iraniana.

- Beirute, atingida mais uma vez -

O sul de Beirute, reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah, foi alvo de um novo ataque aéreo na madrugada de quinta-feira.

A agência de notícias libanesa ANI afirmou que seis membros de duas famílias morreram em ataques aéreos no sul do país: um prefeito e sua esposa na região de Nabatiye e um casal e seus dois filhos em uma localidade vizinha.

- Vitória de Trump em Washington -

O Senado dos Estados Unidos rejeitou na quarta-feira uma medida para limitar os poderes do presidente Donald Trump na guerra contra o Irã.

- Míssil iraniano na Turquia, Otan responde -

Washington considerou "inaceitáveis" os ataques contra a soberania da Turquia, depois que a Otan interceptou um míssil lançado do Irã que se aproximava de seu espaço aéreo.

Segundo um funcionário do governo turco, o projétil "tinha como alvo uma base militar" no Chipre, mas "desviou" de sua trajetória.

- Espanha nega apoio a Washington -

O governo espanhol desmentiu "categoricamente" qualquer intenção de colaborar com Washington. A Casa Branca havia anunciado que Madri finalmente "cooperaria" em sua ofensiva contra o Irã, ao permitir que os Estados Unidos utilizassem duas bases militares em seu território.