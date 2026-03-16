UE impõe sanções a entidades da China e Irã por ataques cibernéticos contra estados membros

O Conselho Europeu adotou nesta segunda-feira, 16, medidas restritivas contra três entidades e dois indivíduos responsáveis por ataques cibernéticos realizados contra estados membros da União Europeia (UE) e parceiros do bloco.

O Conselho, em comunicado, listou o Integrity Technology Group, uma empresa com sede na China que rotineiramente forneceu produtos usados para comprometer e acessar dispositivos em estados membros da UE, e a Anxun Information Technology, outra empresa chinesa que forneceu serviços de hacking direcionados à infraestrutura e funções críticas de estados membros e países terceiros.

Os dois indivíduos chineses também listados hoje pelo Conselho são cofundadores da empresa e foram responsáveis e envolvidos em ataques cibernéticos que afetaram a UE.

Além disso, a empresa iraniana Emennet Pasargad obteve ilegalmente acesso a um banco de dados de assinantes franceses e anunciou seu conteúdo para venda na dark web. Eles também comprometeram outdoors publicitários para espalhar desinformação durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.