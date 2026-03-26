UE: em conversa com presidente de Israel, Costa apela por desescalada no conflito com Irã

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, conversou nesta quinta-feira, 26, com Isaac Herzog, o presidente de Israel, ocasião na qual disse ter expressado a solidariedade da União Europeia ao povo israelense diante dos ataques diários do Irã e do Hezbollah. Em postagem na rede social X, o português disse que "tais ataques devem cessar imediatamente".

"Em meio à violência contínua no Oriente Médio, apelei à desescalada e à máxima contenção, à proteção de civis e infraestruturas civis e ao pleno respeito ao direito internacional por todas as partes", afirmou.